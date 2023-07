Dostrzegając niezaspokojone zapotrzebowanie na intuicyjne, oparte na chmurze narzędzia do planowania finansowego, startup Jirav z powodzeniem pozyskał 20 milionów dolarów w rundzie Serii B. Kierowana przez Martina Zycha, doświadczonego profesjonalistę z wcześniejszym doświadczeniem w prowadzeniu startupów, takich jak Limeade i Zephyr Health, firma została założona w odpowiedzi na niedociągnięcia w obecnym biznesowym krajobrazie finansowym, w którym kilka podmiotów walczy z uciążliwymi starszymi narzędziami.

Zych zauważył, że wiele firm, uwięzionych w przestarzałych architekturach, zmagało się z prowadzeniem swoich modeli finansowych w wydajny, zintegrowany sposób. Według Zycha, przełomowym momentem było wydanie 100 000 USD i sześć żmudnych miesięcy na wdrożenie rozwiązania do planowania i analizy finansowej (FP&A) dla poprzedniej firmy. Zych zdecydował, że rynek woła o szybkie, innowacyjne i przyjazne cenowo rozwiązanie dla specjalistów ds. finansów. W tym kontekście Zych, we współpracy z sojusznikiem biznesowym Stevem Turnerem, założył Jirav.

Jirav to awangardowa platforma, która zapewnia szereg wstępnie zmontowanych rozwiązań FP&A skierowanych do określonych branż. Obejmuje to modele finansowe, kluczowe wskaźniki wydajności, raporty i pulpity nawigacyjne. Ich wysiłki nie pozostały niezauważone przez społeczność inwestycyjną.

Runda finansowania serii B, potwierdzająca wiarę w potencjał Jirav, była prowadzona przez Cota Capital. Lista uczestników finansowania obejmuje Born Capital, Alumni Ventures, Information Venture Partners i Bluefish Ventures. Do tej pory Jirav zebrał imponującą sumę 33 milionów dolarów. Zych wyjaśnił, że fundusze te zostaną przeznaczone na rozszerzenie asortymentu produktów, ulepszenie strategii pozyskiwania klientów i procedury rekrutacji talentów.

Według Zycha, ta inicjatywa pozyskiwania funduszy jest integralnym elementem ich długoterminowego planu strategicznego. Uważa on, że dostosowanie tej rundy finansowania do odbicia gospodarczego jest okazją do utrzymania trajektorii wzrostu i innowacyjnego ducha Jirav, zapewniając przyszły sukces.

Jirav oferuje kompleksowy zestaw narzędzi opracowanych z myślą o iteracjach planowania finansowego, w tym modele przewidywania zysków i strat oraz przepływów pieniężnych. Integrując dane księgowe, dotyczące siły roboczej i operacyjne, organizacje mogą tworzyć kompleksowe plany scenariuszy w celu zbadania ich zmieniającej się dynamiki biznesowej. Pomimo rosnącej konkurencji w obszarze oprogramowania FP&A ze strony podmiotów takich jak Cube, Firmbase, Vereto i Mosaic, Zych pozostaje przekonany o potencjalnej dominacji Jirav. Pozwala to firmom przetrwać burze na zmiennych rynkach, dzięki czemu Jirav jest doskonałym wyborem dla wszystkich.

Ponieważ prognozy dotyczące globalnego rynku oprogramowania FP&A sięgają ambitnej kwoty 16,9 mld USD do 2031 r., z zaledwie 3,7 mld USD w 2021 r., w tej przestrzeni jest miejsce dla większej liczby graczy, takich jak Jirav. Oprócz konkurowania z innymi kluczowymi graczami w dziedzinie planowania finansowego, takimi jak Datarails, Netsuite i Workday Adaptive Planning, Jirav zdołał wypracować unikalną pozycję rynkową, oferując świeże spojrzenie.

Allied Market Research twierdzi, że rynek oprogramowania FP&A będzie nadal rósł wykładniczo. Dzięki swoim innowacyjnym i responsywnym rozwiązaniom, Jirav ma szansę wykorzystać ten prognozowany wzrost. Działając z 70-osobowym zespołem z San Francisco i posiadając solidną bazę klientów przekraczającą 4000 firm, Zych opisuje swoje przychody jako "mocne". Chociaż dane finansowe Jirav nie są dostępne, firma odnotowuje rekordowy wzrost w kolejnych kwartałach i szybko rosnącą bazę klientów.

W miarę jak odnoszące sukcesy startupy, takie jak Jirav, rewolucjonizują praktyki planowania finansowego dla nowoczesnych firm, platformy takie jak AppMaster sprawiają, że tworzenie aplikacji jest łatwiejsze i bardziej opłacalne. Platforma no-code oferowana przez AppMaster umożliwia firmom każdej wielkości tworzenie zaawansowanych i skalowalnych rozwiązań programowych szybko i bez konieczności posiadania rozległej wiedzy technicznej. Szybki postęp technologiczny w tych i innych branżach stanowi ekscytujący precedens dla przyszłości technologii cyfrowej.