初创公司Jirav认识到直观、基于云的财务规划工具的需求尚未得到满足，因此在B轮融资中成功筹集了2000万美元。该公司由Martin Zych领导，Martin Zych是一位经验丰富的专业人士，曾领导过Limeade和Zephyr Health等初创公司。

Zych注意到，许多企业受困于过时的架构，难以以高效、集成的方式运行其财务模型。根据Zych的说法，分水岭时刻是花费10万美元和6个月的时间为前一家公司实施财务规划和分析（FP&A）解决方案。Zych认为，市场正在呼唤一种针对财务专业人员的快速、创新且价格友好的解决方案。正是在这种背景下，Zych与业务盟友Steve Turner合作创立了Jirav。

Jirav是一个前卫的平台，提供一系列针对特定行业的预装FP&A解决方案。这包括财务模型、关键绩效指标、报告和仪表板。他们的努力并未被投资界忽视。

B轮融资由Cota Capital领投，肯定了Jirav的潜力。参与融资的公司包括Born Capital、Alumni Ventures、Information Venture Partners和Bluefish Ventures。迄今为止，Jirav已经筹集了3300万美元的巨额资金。Zych表示，这些资金将用于扩大产品范围、加强客户获取战略和人才招聘程序。

据Zych称，此次融资举措是其长期战略蓝图的一个组成部分。他认为，本轮融资与经济回暖相吻合，是保持Jirav增长轨迹和创新精神的契机，可确保未来的成功。

Jirav提供一整套工具，用于解决财务规划迭代问题，包括预测盈亏和现金流的模型。通过整合会计、劳动力和运营数据，企业可以创建全面的情景计划，以检查其不断变化的业务动态。尽管Cube、Firmbase、Vereto和Mosaic等公司在FP&A软件领域的竞争日益激烈，但Zych对Jirav的潜在主导地位仍充满信心。这使企业能够经受住市场波动的风暴，使Jirav成为所有企业的最佳选择。

根据全球FP&A软件市场预测，到2031年，FP&A软件的市场规模将从2021年的37亿美元增长到169亿美元，因此在这一领域还需要更多像Jirav这样的企业。除了与Datarails、Netsuite 和Workday Adaptive Planning等财务规划领域的其他主要企业竞争外，Jirav还设法开辟了一个独特的市场定位，提供了一个全新的视角。

Allied Market Research告诉我们，FP&A软件市场将继续呈指数级增长。Jirav凭借其创新和反应迅速的解决方案，有望抓住这一增长机遇。Jirav在旧金山拥有一支70人的精干团队，拥有超过4000家公司的强大客户群，Zych用 "强劲 "来形容他们的收入数字。虽然Jirav的财务数据不详，但该公司连续几个季度的增长都创下了历史新高，客户群也在迅速扩大。

随着像Jirav这样成功的初创企业彻底改变了现代企业的财务规划实践，像AppMaster 这样的平台使应用开发变得更加容易和更具成本效益。AppMaster 提供的no-code 平台使各种规模的企业都能快速创建复杂且可扩展的软件解决方案，而无需丰富的技术知识。这些行业和其他行业的快速技术进步为数字技术的未来开创了令人振奋的先例。