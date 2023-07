Das Startup-Unternehmen Jirav hat den ungedeckten Bedarf an intuitiven, cloudbasierten Finanzplanungstools erkannt und in einer Series-B-Runde erfolgreich 20 Millionen US-Dollar eingeworben. Unter der Leitung von Martin Zych, einem erfahrenen Profi mit Erfahrung in der Führung von Start-ups wie Limeade und Zephyr Health, wurde das Unternehmen als Reaktion auf die Mängel in der aktuellen Finanzlandschaft gegründet, in der mehrere Unternehmen mit schwerfälligen Legacy-Tools kämpfen.

Zych stellte fest, dass viele Unternehmen, die in den Grenzen veralteter Architekturen gefangen waren, Schwierigkeiten hatten, ihre Finanzmodelle auf effiziente, integrierte Weise zu betreiben. Laut Zych war der Wendepunkt, als er 100.000 Dollar und sechs mühsame Monate für die Implementierung einer Lösung für Finanzplanung und -analyse (FP&A) für ein früheres Unternehmen ausgab. Zych entschied, dass der Markt nach einer schnellen, innovativen und preisgünstigen Lösung für Finanzfachleute schrie. Vor diesem Hintergrund gründete Zych in Zusammenarbeit mit seinem Geschäftspartner Steve Turner Jirav.

Jirav ist eine avantgardistische Plattform, die eine Reihe von vorgefertigten FP&A-Lösungen für bestimmte Branchen anbietet. Dazu gehören Finanzmodelle, Leistungskennzahlen, Berichte und Dashboards. Die Bemühungen von Jirav sind von der Investorengemeinschaft nicht unbemerkt geblieben.

Die Serie-B-Finanzierungsrunde, die den Glauben an das Potenzial von Jirav bekräftigt, wurde von Cota Capital geleitet. Zu den Teilnehmern der Finanzierungsrunde gehören Born Capital, Alumni Ventures, Information Venture Partners und Bluefish Ventures. Bis heute hat Jirav eine beachtliche Summe von 33 Millionen Dollar eingeworben. Zych erklärte, dass diese Mittel in die Erweiterung der Produktpalette, die Verbesserung der Kundenakquisitionsstrategien und die Rekrutierung von Talenten fließen werden.

Zych zufolge ist diese Fundraising-Initiative ein integraler Bestandteil des langfristigen strategischen Konzepts des Unternehmens. Er sieht die Ausrichtung dieser Finanzierungsrunde auf den wirtschaftlichen Aufschwung als Chance, den Wachstumskurs und den Innovationsgeist von Jirav aufrechtzuerhalten und damit den zukünftigen Erfolg zu sichern.

Jirav bietet eine umfassende Suite von Tools für die Finanzplanung, einschließlich Modellen zur Vorhersage von Gewinnen und Verlusten sowie Cashflows. Durch die Integration von Buchhaltungs-, Personal- und Betriebsdaten können Unternehmen umfassende Szenario-Pläne erstellen, um ihre sich entwickelnde Geschäftsdynamik zu untersuchen. Trotz der zunehmenden Konkurrenz im Bereich der FP&A-Software durch Unternehmen wie Cube, Firmbase, Vereto und Mosaic ist Zych von der potenziellen Dominanz von Jirav überzeugt. Dies ermöglicht es Unternehmen, den Stürmen der schwankenden Märkte zu trotzen, was Jirav zu einer ausgezeichneten Wahl für alle macht.

Angesichts der ehrgeizigen Prognosen für den globalen Markt für FP&A-Software, der von 3,7 Milliarden Dollar im Jahr 2021 auf 16,9 Milliarden Dollar im Jahr 2031 ansteigt, ist Platz für weitere Anbieter wie Jirav in diesem Bereich vorhanden. Jirav konkurriert nicht nur mit anderen Hauptakteuren in der Finanzplanungslandschaft wie Datarails, Netsuite und Workday Adaptive Planning, sondern hat es auch geschafft, sich eine einzigartige Marktposition zu erarbeiten, die eine neue Perspektive bietet.

Allied Market Research geht davon aus, dass der Markt für FP&A-Software weiterhin exponentiell wachsen wird. Mit seinen innovativen und reaktionsschnellen Lösungen wird Jirav von diesem prognostizierten Wachstum voraussichtlich profitieren. Mit einem fähigen 70-köpfigen Team in San Francisco und einem soliden Kundenstamm von mehr als 4.000 Unternehmen beschreibt Zych die Umsatzzahlen als "stark". Obwohl die Finanzzahlen von Jirav nicht verfügbar sind, meldet das Unternehmen ein Rekordwachstum in aufeinanderfolgenden Quartalen und einen schnell wachsenden Kundenstamm.

Während erfolgreiche Startups wie Jirav die Finanzplanungspraktiken für moderne Unternehmen revolutionieren, machen Plattformen wie AppMaster die Anwendungsentwicklung einfacher und kostengünstiger. Die von AppMaster angebotene Plattform no-code ermöglicht es Unternehmen jeder Größe, anspruchsvolle und skalierbare Softwarelösungen schnell und ohne umfangreiche technische Kenntnisse zu erstellen. Der rasante technologische Fortschritt in diesen und anderen Branchen ist ein berauschender Präzedenzfall für die Zukunft der digitalen Technologie.