Sezgisel, bulut tabanlı finansal planlama araçlarına yönelik karşılanmamış bir ihtiyacı fark eden girişim Jirav, B Serisi turda başarılı bir şekilde 20 milyon dolar topladı. Limeade ve Zephyr Health gibi önde gelen yeni girişimlerde daha önce deneyime sahip deneyimli bir profesyonel olan Martin Zych'in öncülüğünü yaptığı şirket, birkaç kuruluşun hantal eski araçlarla mücadele ettiği mevcut ticari finans ortamındaki eksikliklere yanıt olarak kuruldu.

Zych, modası geçmiş mimarilerin sınırlarına hapsolmuş birçok işletmenin finansal modellerini verimli ve entegre bir şekilde yürütmek için mücadele ettiğini fark etti. Zych'e göre dönüm noktası, önceki bir şirket için bir finansal planlama ve analiz (FP&A) çözümü uygulamak için 100.000 $ ve altı zahmetli ay harcamaktı. Zych, piyasanın finans profesyonelleri için hızlı, yenilikçi ve fiyat dostu bir çözüm beklediğine karar verdi. Zych, iş ortağı Steve Turner ile işbirliği içinde Jirav'ı bu zeminde kurdu.

Jirav, belirli endüstrileri hedefleyen bir dizi önceden birleştirilmiş FP&A çözümleri sağlayan avangart bir platformdur. Buna finansal modeller, temel performans göstergeleri, raporlar ve panolar dahildir. Çabaları, yatırım camiasının gözünden kaçmadı.

Jirav'ın potansiyeline olan inancı doğrulayan B Serisi finansman turu, Cota Capital tarafından yönetildi. Finansman katılımcısı listesi, Born Capital, Alumni Ventures, Information Venture Partners ve Bluefish Ventures'ı içerir. Jirav bugüne kadar 33 milyon dolarlık kayda değer bir meblağ topladı. Zych, bu fonların ürün yelpazesini genişletmeye, müşteri kazanma stratejilerini geliştirmeye ve yetenek işe alma prosedürlerine yönlendirileceğini açıkladı.

Zych'e göre, bu bağış toplama girişimi, uzun vadeli stratejik planlarının ayrılmaz bir parçası. Bu finansman turunun ekonominin toparlanmasıyla uyumlu hale getirilmesini, Jirav'ın büyüme yörüngesini ve yenilikçi ruhunu sürdürmek ve gelecekteki başarıyı sağlamak için bir fırsat olarak görüyor.

Jirav, kar ve zararları ve nakit akışlarını tahmin etmeye yönelik modeller de dahil olmak üzere finansal planlama yinelemelerini ele almak için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketi sunar. Kuruluşlar, muhasebe, iş gücü ve operasyonel verileri entegre ederek, gelişen iş dinamiklerini incelemek için kapsamlı senaryo planları oluşturabilir. Cube, Firmbase, Vereto ve Mosaic gibi kuruluşların FP&A yazılım alanında artan rekabetine rağmen Zych, Jirav'ın potansiyel hakimiyetine güveniyor. Bu, işletmelerin dalgalanan pazarların fırtınalarını atlatmasına olanak tanıyarak Jirav'ı herkes için mükemmel bir seçim haline getirir.

FP&A yazılımı için küresel pazar tahminlerinin 2021'de sadece 3,7 milyar dolardan 2031'de 16,9 milyar dolara ulaşacağı iddialı bir rakamla, bu alanda Jirav gibi daha fazla oyuncuya yer var. Finansal planlama alanında Datarails, Netsuite ve Workday Adaptive Planning gibi diğer önemli oyuncularla rekabet etmenin yanı sıra Jirav, yeni bir bakış açısı sunan benzersiz bir pazar konumu oluşturmayı başardı.

Müttefik Pazar Araştırması bize FP&A yazılım pazarının katlanarak büyümeye devam edeceğini söylüyor. Yenilikçi ve duyarlı çözümleri ile Jirav, öngörülen bu büyümeden yararlanmaya hazır görünüyor. San Francisco dışında 70 kişilik yetenekli bir ekiple faaliyet gösteren ve 4.000 şirketi aşan sağlam bir müşteri tabanına sahip olan Zych, gelir rakamlarını 'güçlü' olarak tanımlıyor. Jirav'ın mali tabloları mevcut olmasa da, şirket ardışık çeyreklerde rekor bir büyüme ve hızla gelişen bir müşteri tabanı bildiriyor.

Jirav gibi başarılı girişimler modern işletmeler için finansal planlama uygulamalarında devrim yaratırken, AppMaster gibi platformlar uygulama geliştirmeyi daha kolay ve daha uygun maliyetli hale getiriyor. AppMaster tarafından sunulan no-code platform, her büyüklükteki işletmenin hızlı bir şekilde ve kapsamlı teknik bilgiye ihtiyaç duymadan gelişmiş ve ölçeklenebilir yazılım çözümleri oluşturmasını sağlar. Bu ve diğer sektörlerdeki hızlı teknolojik ilerleme, dijital teknolojinin geleceği için heyecan verici bir emsal oluşturuyor.