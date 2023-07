Reconhecendo uma necessidade não satisfeita de ferramentas de planeamento financeiro intuitivas e baseadas na nuvem, a start-up Jirav angariou com sucesso 20 milhões de dólares numa ronda da Série B. Liderada por Martin Zych, um profissional experiente com experiência anterior na liderança de startups como a Limeade e a Zephyr Health, a empresa foi fundada em resposta às deficiências do atual panorama financeiro das empresas, em que várias entidades lutam contra ferramentas antigas e pesadas.

Zych notou que muitas empresas, presas nos limites de arquitecturas ultrapassadas, lutavam para executar os seus modelos financeiros de uma forma eficiente e integrada. De acordo com Zych, o momento decisivo foi gastar 100.000 dólares e seis meses laboriosos na implementação de uma solução de planeamento e análise financeira (FP&A) para uma empresa anterior. Zych decidiu que o mercado estava a clamar por uma solução rápida, inovadora e de preço acessível para os profissionais de finanças. Foi neste contexto que Zych, em colaboração com o aliado de negócios Steve Turner, fundou a Jirav.

A Jirav é uma plataforma de vanguarda que fornece uma gama de soluções pré-montadas de FP&A destinadas a sectores específicos. Estas incluem modelos financeiros, indicadores-chave de desempenho, relatórios e painéis de controlo. Os seus esforços não passaram despercebidos à comunidade de investidores.

A ronda de financiamento da Série B, que confirma a crença no potencial da Jirav, foi liderada pela Cota Capital. A lista de participantes do financiamento inclui a Born Capital, a Alumni Ventures, a Information Venture Partners e a Bluefish Ventures. Até à data, a Jirav angariou uma soma notável de 33 milhões de dólares. Zych explicou que estes fundos serão direccionados para a expansão da sua gama de produtos, melhoria das suas estratégias de aquisição de clientes e procedimentos de recrutamento de talentos.

De acordo com Zych, esta iniciativa de angariação de fundos é uma componente integral do seu plano estratégico a longo prazo. Ele vê o alinhamento desta ronda de financiamento com a recuperação da economia como uma oportunidade para manter a trajetória de crescimento e o espírito inovador da Jirav, garantindo o sucesso futuro.

O Jirav oferece um conjunto abrangente de ferramentas concebidas para lidar com iterações de planeamento financeiro, incluindo modelos de previsão de lucros e perdas e fluxos de caixa. Ao integrar dados contabilísticos, operacionais e da força de trabalho, as organizações podem criar planos de cenários abrangentes para examinar a dinâmica do seu negócio em evolução. Apesar da crescente concorrência no espaço de software FP&A de entidades como Cube, Firmbase, Vereto e Mosaic, Zych continua confiante no potencial domínio do Jirav. Isso permite que as empresas resistam às tempestades dos mercados flutuantes, tornando o Jirav uma excelente escolha para todos.

Com as previsões do mercado global de software de FP&A a atingir um valor ambicioso de 16,9 mil milhões de dólares até 2031, contra apenas 3,7 mil milhões de dólares em 2021, há espaço para mais intervenientes como o Jirav neste espaço. Para além de competir com outros intervenientes importantes no panorama do planeamento financeiro, como a Datarails, Netsuite e o Workday Adaptive Planning, a Jirav conseguiu conquistar uma posição única no mercado, oferecendo uma nova perspetiva.

A Allied Market Research diz-nos que o mercado de software FP&A continuará a crescer exponencialmente. Com as suas soluções inovadoras e reactivas, a Jirav parece estar preparada para capitalizar este crescimento projetado. Com uma equipa de 70 membros em São Francisco e uma sólida base de clientes que ultrapassa as 4.000 empresas, Zych descreve as suas receitas como "fortes". Embora os dados financeiros da Jirav não estejam disponíveis, a empresa regista um crescimento recorde em trimestres consecutivos e uma base de clientes em rápido crescimento.

