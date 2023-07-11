إدراكًا للحاجة غير الملباة لأدوات التخطيط المالي البديهية القائمة على السحابة ، نجحت شركة Jirav الناشئة في جمع 20 مليون دولار في جولة من السلسلة ب. بقيادة Martin Zych ، وهو محترف محنك يتمتع بخبرة سابقة في الشركات الناشئة الرائدة مثل Limeade و Zephyr Health ، تم تأسيس الشركة استجابة لأوجه القصور في المشهد المالي للأعمال الحالي حيث تكافح العديد من الكيانات الأدوات القديمة المرهقة.

لاحظ زيك أن العديد من الشركات ، المحاصرة في حدود الهياكل القديمة ، كافحت لتشغيل نماذجها المالية بطريقة فعالة ومتكاملة. وفقًا لـ Zych ، كانت اللحظة الفاصلة هي إنفاق 100000 دولار وستة أشهر شاقة على تنفيذ حل التخطيط والتحليل المالي (FP&A) لشركة سابقة. قرر Zych أن السوق كان يصرخ للحصول على حل سريع ومبتكر وسعر مناسب للمهنيين الماليين. على هذه الخلفية ، قام Zych ، بالتعاون مع حليف الأعمال ستيف تيرنر ، بتأسيس Jirav.

Jirav عبارة عن منصة رائدة توفر مجموعة من حلول FP&A المجمعة مسبقًا والتي تستهدف صناعات محددة. يتضمن ذلك النماذج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية والتقارير ولوحات المعلومات. لم تذهب جهودهم دون أن يلاحظها أحد من قبل مجتمع الاستثمار.

قادت Cota Capital جولة تمويل السلسلة B ، لتأكيد الإيمان بإمكانيات Jirav. تشمل قائمة المشاركين في التمويل Born Capital و Alumni Ventures و Information Venture Partners و Bluefish Ventures. حتى الآن ، جمعت Jirav مبلغًا رائعًا قدره 33 مليون دولار. أوضح Zych أن هذه الأموال ستوجه نحو توسيع نطاق منتجاتها ، وتعزيز استراتيجيات اكتساب العملاء ، وإجراءات توظيف المواهب.

وفقًا لزيخ ، تعد مبادرة جمع التبرعات هذه جزءًا لا يتجزأ من مخططهم الاستراتيجي طويل الأجل. ويرى أن مواءمة جولة التمويل هذه مع انتعاش الاقتصاد كفرصة للحفاظ على مسار النمو والروح الابتكارية لشركة Jirav ، مما يضمن النجاح في المستقبل.

تقدم Jirav مجموعة شاملة من الأدوات المصممة لمعالجة تكرارات التخطيط المالي ، بما في ذلك نماذج للتنبؤ بالأرباح والخسائر والتدفقات النقدية. من خلال دمج المحاسبة والقوى العاملة والبيانات التشغيلية ، يمكن للمؤسسات إنشاء خطط سيناريو شاملة لفحص ديناميكيات أعمالها المتطورة. على الرغم من المنافسة المتزايدة في مساحة برامج FP&A من كيانات مثل Cube و Firmbase و Vereto و Mosaic ، لا يزال Zych واثقًا من هيمنة Jirav المحتملة. يسمح هذا للشركات بالتغلب على عواصف الأسواق المتقلبة ، مما يجعل Jirav خيارًا ممتازًا للجميع.

مع توقعات السوق العالمية لبرامج FP&A التي تلامس رقمًا طموحًا يبلغ 16.9 مليار دولار بحلول عام 2031 ، من 3.7 مليار دولار فقط في عام 2021 ، هناك مجال لمزيد من اللاعبين مثل Jirav في هذا المجال. بالإضافة إلى التنافس مع لاعبين رئيسيين آخرين في مشهد التخطيط المالي ، مثل Datarails و Netsuite و Workday Adaptive Planning ، تمكنت Jirav من وضع مكانة فريدة في السوق تقدم منظورًا جديدًا.

تخبرنا شركة Allied Market Research أن سوق برمجيات FP&A سيستمر في النمو بشكل كبير. مع حلولها المبتكرة وسريعة الاستجابة ، يبدو أن Jirav مستعدة للاستفادة من هذا النمو المتوقع. من خلال العمل مع فريق مؤلف من 70 عضوًا من سان فرانسيسكو ، وقاعدة عملاء قوية تتجاوز 4000 شركة ، يصف Zych أرقام إيراداتهم بأنها "قوية". على الرغم من عدم توفر البيانات المالية لشركة Jirav ، إلا أن الشركة تسجل نموًا قياسيًا لأرباع متتالية وقاعدة عملاء سريعة النمو.

نظرًا لأن الشركات الناشئة الناجحة مثل Jirav أحدثت ثورة في ممارسات التخطيط المالي للشركات الحديثة ، فإن منصات مثل AppMaster تجعل تطوير التطبيقات أسهل وأكثر فعالية من حيث التكلفة. تتيح المنصة no-code التي تقدمها AppMaster للشركات من جميع الأحجام إنشاء حلول برمجية متطورة وقابلة للتطوير بسرعة ودون الحاجة إلى معرفة تقنية واسعة. التقدم التكنولوجي السريع في هذه الصناعات وغيرها يضع سابقة مبهجة لمستقبل التكنولوجيا الرقمية.