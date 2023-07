Riconoscendo un bisogno insoddisfatto di strumenti di pianificazione finanziaria intuitivi e basati su cloud, la startup Jirav ha raccolto con successo 20 milioni di dollari in un round di Serie B. Guidata da Martin Zych, un professionista esperto con precedenti esperienze alla guida di startup come Limeade e Zephyr Health, l'azienda è stata fondata in risposta alle carenze dell'attuale panorama finanziario aziendale, in cui diverse entità combattono contro ingombranti strumenti legacy.

Zych ha notato che molte aziende, intrappolate nei confini di architetture obsolete, faticavano a gestire i propri modelli finanziari in modo efficiente e integrato. Secondo Zych, il momento cruciale è stato spendere 100.000 dollari e sei laboriosi mesi per implementare una soluzione di pianificazione e analisi finanziaria (FP&A) per una precedente azienda. Zych ha deciso che il mercato chiedeva a gran voce una soluzione rapida, innovativa e conveniente per i professionisti della finanza. È in questo contesto che Zych, in collaborazione con l'alleato Steve Turner, ha fondato Jirav.

Jirav è una piattaforma all'avanguardia che fornisce una serie di soluzioni FP&A preassemblate, destinate a settori specifici. Queste includono modelli finanziari, indicatori chiave di performance, report e dashboard. I loro sforzi non sono passati inosservati alla comunità degli investitori.

Il round di finanziamento della Serie B, che conferma la fiducia nel potenziale di Jirav, è stato guidato da Cota Capital. La rosa dei partecipanti al finanziamento comprende Born Capital, Alumni Ventures, Information Venture Partners e Bluefish Ventures. Ad oggi, Jirav ha raccolto la ragguardevole somma di 33 milioni di dollari. Zych ha precisato che questi fondi saranno destinati all'espansione della gamma di prodotti, al miglioramento delle strategie di acquisizione dei clienti e alle procedure di reclutamento dei talenti.

Secondo Zych, questa iniziativa di raccolta fondi è una componente integrante del piano strategico a lungo termine. A suo avviso, l'allineamento di questo round di finanziamento con la ripresa dell'economia rappresenta un'opportunità per mantenere la traiettoria di crescita e lo spirito innovativo di Jirav, garantendo il successo futuro.

Jirav offre una suite completa di strumenti ideati per affrontare le iterazioni di pianificazione finanziaria, compresi i modelli per la previsione di profitti e perdite e dei flussi di cassa. Integrando dati contabili, di forza lavoro e operativi, le organizzazioni possono creare piani di scenario completi per esaminare le dinamiche aziendali in evoluzione. Nonostante la crescente concorrenza nello spazio software FP&A da parte di entità come Cube, Firmbase, Vereto e Mosaic, Zych rimane fiducioso nel potenziale dominio di Jirav. Questo permette alle aziende di resistere alle tempeste dei mercati fluttuanti, rendendo Jirav una scelta eccellente per tutti.

Con le previsioni del mercato globale del software FP&A che toccano l'ambiziosa cifra di 16,9 miliardi di dollari entro il 2031, rispetto ai soli 3,7 miliardi di dollari del 2021, c'è spazio per altri attori come Jirav in questo spazio. Oltre a competere con altri attori chiave nel panorama della pianificazione finanziaria, come Datarails, Netsuite e Workday Adaptive Planning, Jirav è riuscita a ritagliarsi una posizione di mercato unica, offrendo una prospettiva nuova.

Allied Market Research ci dice che il mercato dei software FP&A continuerà a crescere in modo esponenziale. Con le sue soluzioni innovative e reattive, Jirav sembra destinata a capitalizzare questa crescita prevista. Con un team di 70 persone a San Francisco e una solida base di clienti che supera le 4.000 aziende, Zych descrive le cifre del fatturato come "forti". Sebbene i dati finanziari di Jirav non siano disponibili, l'azienda riferisce di una crescita record per trimestri consecutivi e di una base di clienti in rapida espansione.

Mentre startup di successo come Jirav rivoluzionano le pratiche di pianificazione finanziaria per le aziende moderne, piattaforme come AppMaster rendono lo sviluppo di applicazioni più semplice ed economico. La piattaforma no-code offerta da AppMaster consente alle aziende di tutte le dimensioni di creare soluzioni software sofisticate e scalabili in modo rapido e senza la necessità di conoscenze tecniche approfondite. Il rapido progresso tecnologico di questi e altri settori costituisce un precedente entusiasmante per il futuro della tecnologia digitale.