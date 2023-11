JetBrains dévoile RustRover, un IDE exclusif pour le langage Rust

JetBrains, un nom reconnu derrière de nombreux environnements de développement intégrés (IDE) à succès, propose une nouvelle revigorante pour les développeurs Rust. La société catapulte un tout nouvel IDE, RustRover, rationalisé pour répondre spécifiquement au langage Rust. Avant RustRover, seul IntelliJ Rust était disponible, qui fonctionnait comme un plugin pour les IDE basés sur IntelliJ.

Rust a été célébré à plusieurs reprises comme le langage le plus apprécié dans l'enquête auprès des développeurs Stack Overflow sur plusieurs années. JetBrains déclare que la communauté Rust florissante compte actuellement plus de 2,8 millions de développeurs. La popularité croissante de Rust a incité JetBrains à se concentrer sur la création d'une plate-forme spécialisée pour ces développeurs.

Même si Rust a ses mérites, il est intrinsèquement complexe. JetBrains considère le développement dans Rust comme un défi en raison de sa courbe d'apprentissage abrupte. C'est là que RustRover est sur le point d'intervenir et d'atténuer ces difficultés.

Vitaly Bragilevsky, développeur-avocat de RustRover, a mis en lumière le but de RustRover. Il a déclaré : « RustRover vise à répondre aux exigences changeantes des développeurs, en particulier sur un marché dynamique et en évolution rapide, qui connaît actuellement une énorme augmentation de 56 % de l'écosystème Rust. Notre enquête révèle qu'au cours des six derniers mois, plus de la moitié des développeurs ont commencé à intégrer Rust dans leurs efforts. RustRover fusionne une prise en charge de codage de pointe et des capacités de chaîne d'outils transparentes, permettant aux développeurs de naviguer efficacement dans l'environnement Rust en pleine croissance et de contribuer efficacement à la communauté Rust en plein essor.

Afin d'optimiser l'utilisation de Rust et de le rendre gérable sans effort, RustRover est enrichi de fonctionnalités telles que des refactorisations intelligentes, des modèles, des suggestions de code, etc. Permettant en outre aux développeurs d'acquérir une compréhension globale de leur code, il intègre des fonctionnalités telles que des informations de type complètes, la coloration syntaxique, l'accès à la documentation, l'expansion des macros, la recherche de code, la navigation et les actions multilingues.

De plus, RustRover met également en avant les capacités de débogage, offrant des exécuteurs de tests, la navigation dans le code vers la pièce testée, la prise en charge de différentes cibles d'exécution et le profilage. Pour faciliter la tâche de gestion de projet et de dépendances, il offre la prise en charge de Cargo et Cargo.toml, l'accès à la documentation des caisses, la prise en charge des scripts de construction et la complétion de code dans les déclarations de dépendances.

RustRover est équipé d'une configuration prête à l'emploi qui permet aux développeurs de se plonger immédiatement dans le codage sans avoir besoin d'installations initiales de plugins ou de configuration IDE. Il offre également la prise en charge de tous les outils qui composent la chaîne d'outils Rust, y compris le compilateur Rust.

Au-delà du simple codage, RustRover favorise les collaborations entre développeurs, permettant un codage en temps réel ensemble et des conversations transparentes au sein de l'EDI.

Dans le monde des outils low-code/ no-code où des plateformes comme AppMaster s'affirment comme des solutions avancées pour les applications backend, Web et mobiles, il est inspirant de constater l'engagement de JetBrains envers les langages de codage traditionnels tels que Rust. Avec des outils comme RustRover, JetBrains salue la solide communauté des développeurs, garantissant que leurs voix sont entendues et prises en compte dans le paysage croissant du développement de code.