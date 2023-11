JetBrains onthult RustRover, een exclusieve IDE voor Rust Language

JetBrains, een erkende naam achter talloze bestverkochte Integrated Development Environments (IDE's), komt met verkwikkend nieuws voor de Rust-ontwikkelaars. Het bedrijf katapulteert een gloednieuwe IDE, RustRover, gestroomlijnd voor specifieke catering voor de Rust-taal. Vóór RustRover was alleen IntelliJ Rust beschikbaar, die functioneerde als plug-in voor IntelliJ-afhankelijke IDE's.

Rust is gedurende meerdere jaren meerdere keren uitgeroepen tot de meest geliefde taal in de Stack Overflow Developer Survey. JetBrains stelt dat de bloeiende Rust-gemeenschap momenteel uit ruim 2,8 miljoen ontwikkelaars bestaat. De stijgende populariteit van Rust was voor JetBrains aanleiding om zich te concentreren op het samenstellen van een gespecialiseerd platform voor deze ontwikkelaars.

Hoewel Rust zijn voordelen heeft, is het inherent complex. JetBrains beschouwt het ontwikkelen in Rust als een uitdaging vanwege de steile leercurve. Dit is waar RustRover klaar staat om in te grijpen en deze problemen te verlichten.

Vitaly Bragilevsky, Developer Advocate voor RustRover, wierp licht op het doel achter RustRover. Hij zei: “RustRover wil tegemoetkomen aan de veranderende eisen van ontwikkelaars, vooral in een snel evoluerende en dynamische markt, die momenteel getuige is van een enorme stijging van 56% in het Rust-ecosysteem. Uit ons onderzoek blijkt dat in de afgelopen zes maanden meer dan de helft van de ontwikkelaars Rust in hun inspanningen is gaan integreren. RustRover combineert geavanceerde codeerondersteuning en naadloze toolchain-mogelijkheden, waardoor ontwikkelaars efficiënt door de groeiende Rust-omgeving kunnen navigeren en effectief kunnen bijdragen aan de snelgroeiende Rust-gemeenschap.”

Om het gebruik van Rust te optimaliseren en moeiteloos beheerbaar te maken, is RustRover verrijkt met functies zoals slimme refactorings, sjablonen, codesuggesties en meer. Het stelt ontwikkelaars verder in staat een uitgebreid inzicht in hun code te krijgen en bevat functies zoals volledige type-informatie, syntaxisaccentuering, toegang tot documentatie, macro-uitbreiding, zoeken naar code, navigatie en acties in meerdere talen.

Daarnaast brengt RustRover ook debugging-mogelijkheden naar voren, door het aanbieden van testrunners, codenavigatie naar het geteste onderdeel, ondersteuning voor verschillende rundoelen en profilering. Om de taak van project- en afhankelijkheidsbeheer te ondersteunen, biedt het ondersteuning voor Cargo en Cargo.toml, toegang tot krattendocumentatie, ondersteuning voor build-scripts en code-aanvulling in afhankelijkheidsverklaringen.

RustRover wordt geleverd met een kant-en-klare installatie waarmee ontwikkelaars meteen in het coderen kunnen duiken zonder de noodzaak van initiële plug-ininstallaties of IDE-configuratie. Het biedt ook ondersteuning voor alle tools waaruit de Rust-toolchain bestaat, inclusief de Rust Compiler.

Naast alleen coderen bevordert RustRover de samenwerking tussen ontwikkelaars, waardoor realtime samen coderen en naadloze gesprekken binnen de IDE mogelijk worden.

In de wereld van low-code/ no-code tools waar platforms als AppMaster zichzelf laten gelden als geavanceerde oplossingen voor backend-, web- en mobiele applicaties, is het inspirerend om getuige te zijn van de toewijding van JetBrains aan traditionele codeertalen zoals Rust. Met tools als RustRover geeft JetBrains een shoutout naar de robuuste ontwikkelaarsgemeenschap en zorgt ervoor dat hun stem wordt gehoord en verzorgd in het groeiende landschap van codeontwikkeling.