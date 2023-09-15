كشفت JetBrains عن RustRover، وهو بيئة تطوير متكاملة حصرية للغة Rust

يأتي JetBrains، وهو اسم معروف وراء العديد من بيئات التطوير المتكاملة (IDEs) الأكثر مبيعًا، مزودًا بأخبار مشجعة لمطوري Rust هناك. تطرح الشركة بيئة تطوير متكاملة (IDE) جديدة تمامًا، وهي RustRover، والتي تم تبسيطها لتلبية احتياجات لغة Rust على وجه التحديد. قبل RustRover، لم يكن متاحًا سوى IntelliJ Rust، والذي كان بمثابة مكون إضافي لبيئات التطوير المتكاملة المعتمدة على IntelliJ.

تم الاحتفال بـ Rust باعتبارها اللغة الأكثر شعبية عدة مرات في استطلاع مطوري Stack Overflow على مدار عدة سنوات. تنص JetBrains على أن مجتمع Rust المزدهر يتكون حاليًا من أكثر من 2.8 مليون مطور. دفعت الشعبية المتزايدة لـ Rust شركة JetBrains إلى زيادة تركيزها على تنظيم منصة متخصصة لهؤلاء المطورين.

في حين أن الصدأ له مزاياه، فهو معقد بطبيعته. ترى JetBrains أن التطوير في Rust يمثل تحديًا بسبب منحنى التعلم الحاد. هذا هو المكان الذي تستعد فيه شركة RustRover للتدخل وتخفيف هذه الصعوبات.

ألقى فيتالي براجيليفسكي، محامي مطور RustRover، الضوء على الهدف وراء RustRover. وقال: "تهدف RustRover إلى تلبية المتطلبات المتغيرة للمطورين، لا سيما في السوق الديناميكي سريع التطور، والذي يشهد حاليًا طفرة هائلة بنسبة 56٪ في نظام Rust البيئي. يكشف استطلاعنا أنه خلال الأشهر الستة الماضية، بدأ أكثر من نصف المطورين في دمج Rust في مساعيهم. تجمع RustRover بين دعم الترميز المتطور وقدرات سلسلة الأدوات السلسة، مما يزود المطورين بالتنقل بكفاءة في بيئة Rust المتنامية والمساهمة بفعالية في مجتمع Rust المزدهر.

من أجل تحسين استخدام Rust وجعله قابلاً للإدارة بسهولة، يأتي RustRover مزودًا بميزات مثل إعادة البناء الذكية والقوالب واقتراحات التعليمات البرمجية والمزيد. بالإضافة إلى تمكين المطورين من الحصول على فهم شامل للتعليمات البرمجية الخاصة بهم، فهو يتضمن ميزات مثل معلومات النوع الكامل، وتسليط الضوء على بناء الجملة، والوصول إلى الوثائق، وتوسيع الماكرو، والبحث عن التعليمات البرمجية، والتنقل، والإجراءات عبر اللغات.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم RustRover أيضًا إمكانات تصحيح الأخطاء إلى المقدمة، ويقدم برامج تشغيل الاختبار، والتنقل في التعليمات البرمجية إلى الجزء الذي تم اختباره، ودعم أهداف التشغيل المختلفة، والتوصيف. للمساعدة في مهمة إدارة المشروع والتبعية، فإنه يوفر الدعم لـ Cargo وCargo.toml، والوصول إلى وثائق الصناديق، ودعم البرامج النصية للبناء، وإكمال التعليمات البرمجية في إعلانات التبعية.

يأتي RustRover مزودًا بإعداد جاهز للاستخدام يسمح للمطورين بالتعمق في البرمجة على الفور دون الحاجة إلى تثبيت المكونات الإضافية الأولية أو تكوين IDE. كما أنه يوفر الدعم لجميع الأدوات التي تتكون منها سلسلة أدوات Rust، بما في ذلك Rust Compiler.

إلى جانب مجرد البرمجة، تعمل RustRover على تعزيز التعاون بين المطورين، مما يتيح البرمجة في الوقت الفعلي معًا وإجراء محادثات سلسة داخل IDE.

في عالم الأدوات منخفضة التعليمات البرمجية/ no-code ، حيث تؤكد منصات مثل AppMaster على أنها حلول متقدمة لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، من الملهم أن نشهد تفاني JetBrains في لغات البرمجة التقليدية مثل Rust. باستخدام أدوات مثل RustRover، تقدم JetBrains التحية لمجتمع المطورين القوي، مما يضمن سماع أصواتهم وتلبيتها وسط المشهد المتنامي لتطوير التعليمات البرمجية.