JetBrains lança RustRover, um IDE exclusivo para linguagem Rust

JetBrains, um nome reconhecido por trás de vários ambientes de desenvolvimento integrado (IDEs) mais vendidos, vem com uma notícia revigorante para os desenvolvedores Rust por aí. A empresa lança um IDE totalmente novo, RustRover, simplificado para atender especificamente à linguagem Rust. Antes do RustRover, apenas o IntelliJ Rust estava disponível, que funcionava como um plugin para IDEs dependentes do IntelliJ.

Rust foi celebrado como a linguagem mais amada várias vezes na Stack Overflow Developer Survey ao longo de vários anos. JetBrains afirma que a próspera comunidade Rust consiste atualmente em mais de 2,8 milhões de desenvolvedores. A crescente popularidade do Rust levou a JetBrains a focar na curadoria de uma plataforma especializada para esses desenvolvedores.

Embora Rust tenha seus méritos, é inerentemente complexo. A JetBrains considera o desenvolvimento em Rust um desafio devido à sua curva de aprendizado acentuada. É aqui que a RustRover está preparada para intervir e aliviar essas dificuldades.

Vitaly Bragilevsky, defensor do desenvolvedor do RustRover, esclareceu o propósito por trás do RustRover. Ele disse: “O RustRover visa atender às mudanças nas necessidades dos desenvolvedores, especialmente em um mercado dinâmico e em rápida evolução, que atualmente está testemunhando um aumento colossal de 56% no ecossistema Rust. Nossa pesquisa revela que nos últimos seis meses, mais da metade dos desenvolvedores começaram a incorporar o Rust em seus empreendimentos. RustRover reúne suporte de codificação de ponta e recursos de conjunto de ferramentas contínuos, equipando os desenvolvedores para navegar com eficiência no crescente ambiente Rust e contribuir de forma eficaz para a crescente comunidade Rust.”

Para otimizar o uso do Rust e torná-lo gerenciável sem esforço, o RustRover vem enriquecido com recursos como refatorações inteligentes, modelos, sugestões de código e muito mais. Capacitando ainda mais os desenvolvedores a obter uma compreensão abrangente de seu código, ele incorpora recursos como informações completas de tipo, destaque de sintaxe, acesso à documentação, expansão de macro, pesquisa de código, navegação e ações entre idiomas.

Além disso, RustRover também traz recursos de depuração à tona, oferecendo executores de teste, navegação de código para a parte testada, suporte para diferentes alvos de execução e criação de perfil. Para auxiliar na tarefa de gerenciamento de projetos e dependências, oferece suporte para Cargo e Cargo.toml, acesso à documentação de crates, suporte para scripts de construção e preenchimento de código em declarações de dependências.

RustRover vem equipado com uma configuração pronta para uso que permite aos desenvolvedores mergulhar na codificação imediatamente, sem a necessidade de instalações iniciais de plug-ins ou configuração IDE. Ele também oferece suporte para todas as ferramentas que compõem o conjunto de ferramentas Rust, incluindo o Rust Compiler.

Além de apenas codificar, o RustRover promove colaborações de desenvolvedores, permitindo codificação conjunta em tempo real e conversas contínuas dentro do IDE.

No mundo das ferramentas de baixo código/ no-code, onde plataformas como AppMaster se afirmam como soluções avançadas para back-end, web e aplicativos móveis, é inspirador testemunhar a dedicação da JetBrains às linguagens de codificação tradicionais, como Rust. Com ferramentas como o RustRover, a JetBrains dá um alô à robusta comunidade de desenvolvedores, garantindo que suas vozes sejam ouvidas e atendidas em meio ao cenário crescente de desenvolvimento de código.