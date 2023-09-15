JetBrains представляет RustRover, эксклюзивную среду разработки для языка Rust

JetBrains, признанное имя, стоящее за многочисленными бестселлерами интегрированных сред разработки (IDE), приносит воодушевляющие новости для разработчиков Rust. Компания запускает совершенно новую IDE RustRover, оптимизированную специально для языка Rust. До RustRover был доступен только IntelliJ Rust, который функционировал как плагин для IDE, зависящих от IntelliJ.

Rust несколько раз отмечался как самый любимый язык в опросе разработчиков Stack Overflow за несколько лет. JetBrains заявляет, что процветающее сообщество Rust в настоящее время насчитывает более 2,8 миллионов разработчиков. Растущая популярность Rust побудила JetBrains сосредоточиться на создании специализированной платформы для этих разработчиков.

Хотя у Rust есть свои преимущества, он по своей сути сложен. JetBrains воспринимает разработку на Rust как вызов из-за крутой кривой обучения. Именно здесь RustRover готов вмешаться и облегчить эти трудности.

Виталий Брагилевский, адвокат разработчиков RustRover, пролил свет на цель RustRover. Он сказал: «RustRover стремится удовлетворить меняющиеся требования разработчиков, особенно на быстро развивающемся и динамичном рынке, на котором в настоящее время наблюдается колоссальный рост экосистемы Rust на 56%. Наш опрос показывает, что за последние шесть месяцев более половины разработчиков начали использовать Rust в своих начинаниях. RustRover объединяет передовую поддержку кодирования и возможности комплексной цепочки инструментов, предоставляя разработчикам возможность эффективно ориентироваться в растущей среде Rust и эффективно вносить вклад в растущее сообщество Rust».

Чтобы оптимизировать использование Rust и сделать его простым в управлении, RustRover дополнен такими функциями, как интеллектуальный рефакторинг, шаблоны, предложения кода и многое другое. Предоставляя разработчикам возможность получить полное представление о своем коде, он включает в себя такие функции, как полная информация о типах, подсветка синтаксиса, доступ к документации, расширение макросов, поиск кода, навигация и межъязыковые действия.

Кроме того, RustRover также выдвигает на передний план возможности отладки, предлагая средства запуска тестов, навигацию по коду к тестируемой части, поддержку различных целей запуска и профилирование. Для облегчения задач управления проектами и зависимостями он предлагает поддержку Cargo и Cargo.toml, доступ к документации по ящикам, поддержку сценариев сборки и автодополнение кода в объявлениях зависимостей.

RustRover поставляется с готовой к использованию настройкой, которая позволяет разработчикам сразу погрузиться в кодирование без необходимости первоначальной установки плагинов или настройки IDE. Он также предлагает поддержку всех инструментов, входящих в набор инструментов Rust, включая компилятор Rust.

Помимо простого кодирования, RustRover способствует сотрудничеству разработчиков, позволяя совместно писать код в реальном времени и беспрепятственно общаться в IDE.

В мире инструментов с низким кодированием/ no-code, где такие платформы, как AppMaster , заявляют себя как передовые решения для серверных, веб- и мобильных приложений, воодушевляет приверженность JetBrains традиционным языкам кодирования, таким как Rust. С помощью таких инструментов, как RustRover, JetBrains обращается к мощному сообществу разработчиков, гарантируя, что их голоса будут услышаны и учтены в условиях растущего ландшафта разработки кода.