JetBrains presenta RustRover, un IDE esclusivo per Rust Language

JetBrains, un nome riconosciuto dietro numerosi ambienti di sviluppo integrato (IDE) di successo, arriva con una notizia rinvigorente per gli sviluppatori Rust là fuori. L'azienda lancia un nuovissimo IDE, RustRover, ottimizzato per soddisfare specificamente il linguaggio Rust. Prima di RustRover, era disponibile solo IntelliJ Rust, che funzionava come plug-in per IDE dipendenti da IntelliJ.

Rust è stato celebrato più volte come il linguaggio più amato nel sondaggio Stack Overflow Developer Survey nel corso di diversi anni. JetBrains afferma che la fiorente comunità di Rust è attualmente composta da oltre 2,8 milioni di sviluppatori. La crescente popolarità di Rust ha spinto JetBrains a concentrarsi sulla cura di una piattaforma specializzata per questi sviluppatori.

Sebbene Rust abbia i suoi meriti, è intrinsecamente complesso. JetBrains percepisce lo sviluppo in Rust come una sfida a causa della sua ripida curva di apprendimento. È qui che RustRover è pronto a intervenire e alleviare queste difficoltà.

Vitaly Bragilevsky, sostenitore degli sviluppatori di RustRover, ha fatto luce sullo scopo dietro RustRover. Ha affermato: “RustRover mira a soddisfare le mutevoli esigenze degli sviluppatori, in particolare in un mercato dinamico e in rapida evoluzione, che sta attualmente assistendo a un enorme aumento del 56% nell’ecosistema Rust. Il nostro sondaggio rivela che negli ultimi sei mesi più della metà degli sviluppatori ha iniziato a incorporare Rust nei propri progetti. RustRover unisce un supporto di codifica all'avanguardia e funzionalità di toolchain senza soluzione di continuità, consentendo agli sviluppatori di navigare in modo efficiente nel crescente ambiente Rust e contribuire in modo efficace alla fiorente comunità Rust.

Per ottimizzare l'utilizzo di Rust e renderlo facilmente gestibile, RustRover è arricchito con funzionalità come refactoring intelligenti, modelli, suggerimenti di codice e altro ancora. Consentendo ulteriormente agli sviluppatori di acquisire una comprensione completa del proprio codice, incorpora funzionalità come informazioni complete sul tipo, evidenziazione della sintassi, accesso alla documentazione, espansione delle macro, ricerca del codice, navigazione e azioni tra linguaggi.

Inoltre, RustRover mette in primo piano anche le funzionalità di debug, offrendo test runner, navigazione del codice nella parte testata, supporto per diversi target di esecuzione e profilazione. Per facilitare l'attività di gestione dei progetti e delle dipendenze, offre supporto per Cargo e Cargo.toml, accesso alla documentazione dei crate, supporto per script di build e completamento del codice nelle dichiarazioni di dipendenza.

RustRover è dotato di una configurazione pronta all'uso che consente agli sviluppatori di immergersi immediatamente nella codifica senza la necessità di installazioni iniziali di plug-in o configurazione IDE. Offre inoltre supporto per tutti gli strumenti che compongono la toolchain Rust, incluso il compilatore Rust.

Oltre alla semplice codifica, RustRover promuove le collaborazioni tra sviluppatori, consentendo la codifica congiunta in tempo reale e conversazioni senza interruzioni all'interno dell'IDE.

Nel mondo degli strumenti low-code/ no-code in cui piattaforme come AppMaster si affermano come soluzioni avanzate per applicazioni backend, web e mobili, è stimolante testimoniare la dedizione di JetBrains ai linguaggi di codifica tradizionali come Rust. Con strumenti come RustRover, JetBrains dà un ringraziamento alla solida comunità di sviluppatori, garantendo che le loro voci siano ascoltate e soddisfatte nel panorama in crescita dello sviluppo di codice.