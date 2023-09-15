JetBrains, Rust Language için Özel Bir IDE olan RustRover'ı Tanıttı

Çok sayıda en çok satan Entegre Geliştirme Ortamının (IDE) arkasındaki tanınmış isim olan JetBrains, Rust geliştiricileri için canlandırıcı bir haberle geliyor. Şirket, özellikle Rust diline hizmet vermek üzere geliştirilmiş yepyeni bir IDE olan RustRover'ı piyasaya sürdü. RustRover'dan önce yalnızca IntelliJ'e dayalı IDE'ler için eklenti işlevi gören IntelliJ Rust mevcuttu.

Rust, Stack Overflow Geliştirici Anketi'nde yıllar boyunca birçok kez en sevilen dil olarak kutlandı. JetBrains, gelişen Rust topluluğunun şu anda 2,8 milyondan fazla geliştiriciden oluştuğunu belirtiyor. Rust'un artan popülaritesi, JetBrains'i bu geliştiriciler için özel bir platform oluşturmaya odaklanmaya yöneltti.

Rust'un avantajları olmasına rağmen doğası gereği karmaşıktır. JetBrains, zorlu öğrenme eğrisi nedeniyle Rust'ta gelişmeyi zorlu bir süreç olarak algılıyor. RustRover'ın müdahale etmeye ve bu zorlukları hafifletmeye hazır olduğu yer burasıdır.

RustRover Geliştirici Avukatı Vitaly Bragilevsky, RustRover'ın arkasındaki amaca ışık tuttu. Şöyle dedi: "RustRover, özellikle şu anda Rust ekosisteminde %56'lık muazzam bir artışa tanık olan hızla gelişen ve dinamik bir pazarda, geliştiricilerin değişen gereksinimlerini karşılamayı hedefliyor. Anketimiz, son altı ay içinde geliştiricilerin yarısından fazlasının çalışmalarına Rust'u dahil etmeye başladığını ortaya koyuyor. RustRover, son teknoloji kodlama desteğini ve kesintisiz araç zinciri yeteneklerini birleştirerek geliştiricilerin büyüyen Rust ortamında verimli bir şekilde gezinmelerini ve gelişen Rust topluluğuna etkili bir şekilde katkıda bulunmalarını sağlıyor."

Rust kullanımını optimize etmek ve zahmetsizce yönetilebilir hale getirmek için RustRover, akıllı yeniden düzenleme, şablonlar, kod önerileri ve daha fazlası gibi özelliklerle zenginleştirilmiş olarak gelir. Geliştiricilerin kodlarını kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlayan bu özellik, tam tür bilgisi, sözdizimi vurgulama, belgelere erişim, makro genişletme, kod arama, gezinme ve diller arası eylemler gibi özellikleri bünyesinde barındırır.

Ek olarak RustRover, test çalıştırıcıları, test edilen parçaya kod navigasyonu, farklı çalıştırma hedefleri desteği ve profil oluşturma sunarak hata ayıklama yeteneklerini de ön plana çıkarıyor. Proje ve bağımlılık yönetimi görevine yardımcı olmak için Cargo ve Cargo.toml desteği, kasa belgelerine erişim, derleme komut dosyaları desteği ve bağımlılık bildirimlerinde kod tamamlama olanağı sunar.

RustRover, geliştiricilerin ilk eklenti kurulumlarına veya IDE yapılandırmasına gerek kalmadan hemen kodlamaya dalmalarına olanak tanıyan, kullanıma hazır bir kurulumla donatılmıştır. Ayrıca Rust Compiler dahil Rust araç zincirini oluşturan tüm araçlar için destek sunar.

RustRover, yalnızca kodlamanın ötesinde, geliştirici işbirliklerini teşvik ederek birlikte gerçek zamanlı kodlamaya ve IDE içinde kesintisiz konuşmalara olanak tanır.

AppMaster gibi platformların kendilerini arka uç, web ve mobil uygulamalara yönelik gelişmiş çözümler olarak öne sürdüğü az kodlu/ no-code araçlar dünyasında, JetBrains'in Rust gibi geleneksel kodlama dillerine olan bağlılığına tanık olmak ilham verici. JetBrains, RustRover gibi araçlarla güçlü geliştirici topluluğuna seslenerek, kod geliştirmenin büyüyen ortamında seslerinin duyulmasını ve bu topluluğun ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar.