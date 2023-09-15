JetBrains 推出 RustRover，这是 Rust 语言的专属 IDE

JetBrains 是众多畅销集成开发环境 (IDE) 背后的知名品牌，它为 Rust 开发人员带来了一个振奋人心的消息。该公司推出了全新的 IDE RustRover，专门针对 Rust 语言进行了简化。在 RustRover 之前，只有 IntelliJ Rust 可用，它充当依赖 IntelliJ 的 IDE 的插件。

多年来，Rust 在 Stack Overflow 开发者调查中多次被评为最受欢迎的语言。 JetBrains 表示，蓬勃发展的 Rust 社区目前拥有超过 280 万开发人员。 Rust 的激增促使 JetBrains 致力于为这些开发人员打造一个专门的平台。

虽然 Rust 有其优点，但它本质上很复杂。由于 Rust 陡峭的学习曲线，JetBrains 认为 Rust 开发是一项挑战。这就是 RustRover 准备介入并缓解这些困难的地方。

RustRover 的开发倡导者 Vitaly Bragilevsky 阐明了 RustRover 背后的目的。他表示：“RustRover 旨在满足开发人员不断变化的需求，特别是在快速发展且充满活力的市场中，目前 Rust 生态系统的增长率高达 56%。我们的调查显示，在过去的六个月中，超过一半的开发人员开始将 Rust 纳入他们的工作中。 RustRover 融合了尖端的编码支持和无缝工具链功能，使开发人员能够有效地驾驭不断发展的 Rust 环境，并为蓬勃发展的 Rust 社区做出有效的贡献。”

为了优化 Rust 的使用并使其易于管理，RustRover 提供了丰富的功能，如智能重构、模板、代码建议等。它嵌入了完整类型信息、语法突出显示、文档访问、宏扩展、代码搜索、导航和跨语言操作等功能，进一步使开发人员能够全面了解其代码。

此外，RustRover 还突出了调试功能，提供测试运行器、测试部分的代码导航、对不同运行目标的支持以及分析。为了帮助完成项目和依赖项管理任务，它提供了对 Cargo 和 Cargo.toml 的支持、对 crates 文档的访问、对构建脚本的支持以及依赖项声明中的代码完成。

RustRover 配备了即用型设置，允许开发人员立即投入编码，无需初始插件安装或 IDE 配置。它还为组成 Rust 工具链的所有工具提供支持，包括 Rust 编译器。

除了编码之外，RustRover 还促进开发人员协作，实现实时编码以及 IDE 内的无缝对话。

在低代码/ no-code工具的世界中，AppMaster等平台声称自己是后端、Web 和移动应用程序的高级解决方案，见证 JetBrains 对 Rust 等传统编码语言的奉献是令人鼓舞的。借助 RustRover 等工具，JetBrains 向强大的开发者社区致敬，确保他们的声音在不断发展的代码开发环境中得到倾听和满足。