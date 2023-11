JetBrains stellt RustRover vor, eine exklusive IDE für Rust Language

JetBrains, ein bekannter Name hinter zahlreichen meistverkauften integrierten Entwicklungsumgebungen (IDEs), bringt belebende Neuigkeiten für die Rust-Entwickler da draußen. Das Unternehmen bringt eine brandneue IDE, RustRover, auf den Markt, die speziell auf die Rust-Sprache zugeschnitten ist. Vor RustRover war nur IntelliJ Rust verfügbar, das als Plugin für IntelliJ-abhängige IDEs fungierte.

Rust wurde in der Stack Overflow Developer Survey über mehrere Jahre hinweg mehrfach als beliebteste Sprache gefeiert. JetBrains gibt an, dass die florierende Rust-Community derzeit aus über 2,8 Millionen Entwicklern besteht. Die wachsende Beliebtheit von Rust veranlasste JetBrains, sich verstärkt auf die Kuratierung einer speziellen Plattform für diese Entwickler zu konzentrieren.

Obwohl Rust seine Vorzüge hat, ist es von Natur aus komplex. JetBrains betrachtet die Entwicklung in Rust aufgrund der steilen Lernkurve als Herausforderung. Hier ist RustRover bereit, einzugreifen und diese Schwierigkeiten zu lindern.

Vitaly Bragilevsky, Developer Advocate für RustRover, beleuchtete den Zweck hinter RustRover. Er sagte: „RustRover zielt darauf ab, den sich verändernden Anforderungen von Entwicklern gerecht zu werden, insbesondere in einem sich schnell entwickelnden und dynamischen Markt, der derzeit einen satten Anstieg des Rust-Ökosystems um 56 % verzeichnet.“ Unsere Umfrage zeigt, dass in den letzten sechs Monaten mehr als die Hälfte der Entwickler damit begonnen haben, Rust in ihre Bemühungen einzubeziehen. RustRover vereint modernste Codierungsunterstützung und nahtlose Toolchain-Funktionen und versetzt Entwickler in die Lage, sich effizient in der wachsenden Rust-Umgebung zurechtzufinden und effektiv zur wachsenden Rust-Community beizutragen.“

Um die Nutzung von Rust zu optimieren und mühelos verwaltbar zu machen, ist RustRover mit Funktionen wie intelligenten Refactorings, Vorlagen, Codevorschlägen und mehr ausgestattet. Darüber hinaus ermöglicht es Entwicklern, ein umfassendes Verständnis ihres Codes zu erlangen, indem es Funktionen wie vollständige Typinformationen, Syntaxhervorhebung, Zugriff auf Dokumentation, Makroerweiterung, Codesuche, Navigation und sprachübergreifende Aktionen einbettet.

Darüber hinaus bringt RustRover auch Debugging-Funktionen in den Vordergrund und bietet Testläufer, Codenavigation zum getesteten Teil, Unterstützung für verschiedene Laufziele und Profilerstellung. Um die Aufgabe des Projekt- und Abhängigkeitsmanagements zu unterstützen, bietet es Unterstützung für Cargo und Cargo.toml, Zugriff auf die Crates-Dokumentation, Unterstützung für Build-Skripte und Code-Vervollständigung in Abhängigkeitsdeklarationen.

RustRover ist mit einem gebrauchsfertigen Setup ausgestattet, das es Entwicklern ermöglicht, sofort in die Programmierung einzusteigen, ohne dass eine anfängliche Plugin-Installation oder IDE-Konfiguration erforderlich ist. Es bietet außerdem Unterstützung für alle Tools, aus denen die Rust-Toolchain besteht, einschließlich des Rust Compilers.

Über das reine Codieren hinaus fördert RustRover die Zusammenarbeit von Entwicklern und ermöglicht so gemeinsames Codieren in Echtzeit und nahtlose Konversationen innerhalb der IDE.

In der Welt der Low-Code-/ no-code Tools, in der sich Plattformen wie AppMaster als fortschrittliche Lösungen für Backend-, Web- und mobile Anwendungen behaupten, ist es inspirierend, das Engagement von JetBrains für traditionelle Programmiersprachen wie Rust zu beobachten. Mit Tools wie RustRover ruft JetBrains die starke Entwicklergemeinschaft hervor und sorgt dafür, dass ihre Stimmen in der wachsenden Landschaft der Codeentwicklung gehört und berücksichtigt werden.