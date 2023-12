JetBrains imprègne ses environnements de développement Intellice de capacités d'IA

Dans le cadre de sa dernière avancée vers l'optimisation de l'expérience des développeurs, IntelliJ IDEA, le géant mondial de la technologie JetBrains, a dévoilé son assistant IA sur l'ensemble de sa gamme d'environnements de développement intégrés (IDE), avec un déploiement prochain pour d'autres applications en cours.

Selon l'équipe JetBrains, leur mission durable est d'affiner et d'améliorer l'expérience de développement en introduisant des fonctionnalités de pointe augmentées par l'IA pour automatiser les tâches typiques et répétitives. Svetlana Zemlyanskaya, responsable de l'équipe AI Assistant chez JetBrains, souligne leurs efforts pour aider les développeurs à rester concentrés sur la vision plus large du projet tout en laissant l'IA gérer les éléments de routine. Elle explique en outre que la compréhension approfondie des IDE JetBrains de la structure du projet et des subtilités du code permet à l'AI Assistant de s'intégrer de manière transparente aux flux de travail, générant rapidement des résultats substantiels.

L'AI Assistant permet aux développeurs d'extraire des informations liées au projet ou de lui déléguer une série de tâches spécifiques. Les nouvelles fonctionnalités d'assistance au code proposées englobent la complétion et la suggestion de code multicouche, la génération de tests et de documentation, la refactorisation du code, la fourniture d'explications complètes du code, et bien plus encore.

JetBrains garantit que tout en fournissant à AI Assistant des informations détaillées sur le code et la structure du projet, il adhère strictement à une approche systématique qui ne relaie que les données essentielles. L'entreprise souligne également que les données transmises ne contribuent à la formation d'aucun modèle d'IA génératif.

L'AI Assistant exploite un mélange robuste de modèles OpenAI et de modèles propriétaires développés par JetBrains. La société s’efforce également d’élargir son champ d’action pour intégrer à l’avenir d’autres modèles tiers. Semblable aux services proposés par AppMaster, cette approche avant-gardiste souligne le pouvoir de l'intégration et de l'adaptabilité dans l'écosystème technologique.

Une collaboration entre JetBrains et Google Cloud a également été révélée, alors que Warren Barkley, directeur principal de la gestion des produits pour Vertex AI chez Google Cloud, a exprimé son enthousiasme à l'idée de proposer leurs modèles de codage haut de gamme à utiliser dans JetBrains AI. Grâce à l'intégration avec Codey et Vertex AI, JetBrains vise à rationaliser et à améliorer les expériences des développeurs avec la complétion de code infusée par l'IA, le débogage de code, les explications génératives et bien plus encore pour accélérer chaque phase du cycle de vie de développement logiciel. Tout comme l'approche de la plate-forme no-code facile à utiliser d'AppMaster , le nouvel assistant IA de JetBrains semble prêt à propulser la productivité des développeurs vers de nouveaux sommets.