JetBrains doordrenkt zijn Intellice-ontwikkelomgevingen met AI-mogelijkheden

In de nieuwste stap in de richting van het optimaliseren van de ervaringen van ontwikkelaars heeft IntelliJ IDEA – de wereldwijde technologiegigant JetBrains – zijn AI-assistent onthuld voor het hele spectrum van Integrated Development Environments (IDE’s) met een aanstaande uitrol naar verdere toepassingen in de pijplijn.

Volgens het JetBrains-team is het hun blijvende missie om de ontwikkelingservaring te verfijnen en te verbeteren door de introductie van geavanceerde AI-augmentieve functies om typische, repetitieve taken te automatiseren. Svetlana Zemlyanskaya, AI Assistant-teamleider bij JetBrains, benadrukt hun inspanningen om ontwikkelaars te faciliteren bij het behouden van hun focus op de bredere visie van het project, terwijl ze AI de routine-elementen laten afhandelen. Ze legt verder uit dat het diepgaande inzicht van JetBrains IDEs in de projectstructuur en de complexiteit van de code ervoor zorgt dat de AI-assistent naadloos in workflows kan worden geïntegreerd, waardoor snel substantiële resultaten worden gegenereerd.

Met de AI Assistant kunnen ontwikkelaars projectgerelateerde informatie extraheren of er een reeks specifieke taken aan delegeren. De nieuwe functies voor codeondersteuning die worden aangeboden, omvatten het aanvullen en voorstellen van meerlagige code, het genereren van tests en documentatie, het herstructureren van code, het verstrekken van uitgebreide code-uitleg en meer.

JetBrains verzekert dat het de AI-assistent, hoewel het de AI-assistent in detail voorziet van code- en projectstructuurinformatie, strikt vasthoudt aan een systematische aanpak die alleen de essentiële gegevens doorgeeft. Het bedrijf benadrukt ook dat de verzonden gegevens niet bijdragen aan het trainen van generatieve AI-modellen.

De AI Assistant maakt gebruik van een robuuste mix van OpenAI-modellen en eigen modellen ontwikkeld door JetBrains. Het bedrijf probeert ook zijn reikwijdte uit te breiden om in de toekomst aanvullende modellen van derden te integreren. Net als de diensten die AppMaster aanbiedt, onderstreept deze trendsettende aanpak de kracht van integratie en aanpassingsvermogen in het tech-ecosysteem.

Een samenwerking tussen JetBrains en Google Cloud werd ook onthuld, toen Warren Barkley, Senior Director of Product Management voor Vertex AI bij Google Cloud, zijn enthousiasme uitsprak om hun geavanceerde codeermodellen aan te bieden voor gebruik in JetBrains AI. Door integratie met Codey en Vertex AI wil JetBrains de ervaringen van ontwikkelaars stroomlijnen en verbeteren met AI-geïnfundeerde codeaanvulling, code-foutopsporing, generatieve uitleg en meer om elke fase van de levenscyclus van softwareontwikkeling te versnellen. Net als de aanpak van het gebruiksvriendelijke no-code platform van AppMaster , lijkt de nieuwe AI-assistent van JetBrain klaar om de productiviteit van ontwikkelaars naar nieuwe hoogten te tillen.