JetBrains наполняет свои среды разработки Intellice возможностями искусственного интеллекта

В качестве последнего шага по оптимизации опыта разработчиков IntelliJ IDEA — мировой технологический гигант JetBrains — представил своего AI Assistant для всего спектра интегрированных сред разработки (IDE) с предстоящим развертыванием для других приложений, находящихся в стадии разработки.

По словам команды JetBrains, их неизменная миссия — усовершенствовать и улучшить процесс разработки путем внедрения передовых функций, дополненных искусственным интеллектом, для автоматизации типичных, повторяющихся задач. Светлана Землянская, руководитель группы AI Assistant в JetBrains, подчеркивает их усилия, направленные на то, чтобы помочь разработчикам сосредоточиться на более широком видении проекта, позволяя ИИ обрабатывать рутинные элементы. Далее она объясняет, что глубокое понимание IDE JetBrains структуры проекта и тонкостей кода позволяет AI Assistant легко интегрироваться в рабочие процессы, быстро генерируя существенные результаты.

AI Assistant позволяет разработчикам извлекать информацию, связанную с проектом, или делегировать ему ряд конкретных задач. Предлагаемые новые функции поддержки кода включают в себя многоуровневое завершение кода и предложения, создание тестов и документации, рефакторинг кода, предоставление подробных объяснений кода и многое другое.

JetBrains уверяет, что, предоставляя AI Assistant подробную информацию о коде и структуре проекта, он строго придерживается системного подхода, передавая только самые важные данные. Компания также подчеркивает, что передаваемые данные не способствуют обучению каких-либо генеративных моделей ИИ.

AI Assistant использует надежное сочетание моделей OpenAI и собственных моделей, разработанных JetBrains. Компания также стремится расширить сферу своей деятельности за счет интеграции дополнительных сторонних моделей в будущем. Подобно сервисам, предлагаемым AppMaster, этот новаторский подход подчеркивает силу интеграции и адаптируемости в технологической экосистеме.

Также стало известно о сотрудничестве между JetBrains и Google Cloud: Уоррен Баркли, старший директор по управлению продуктами Vertex AI в Google Cloud, выразил желание предложить свои передовые модели кодирования для использования в JetBrains AI. Благодаря интеграции с Codey и Vertex AI, JetBrains стремится оптимизировать и улучшить работу разработчиков с помощью завершения кода с использованием искусственного интеллекта, отладки кода, генеративных объяснений и многого другого, чтобы ускорить каждый этап жизненного цикла разработки программного обеспечения. Подобно подходу простой в использовании платформы no-code AppMaster , новый ИИ-помощник JetBrains, похоже, готов поднять производительность разработчиков на новую высоту.