في أحدث خطوة نحو تحسين تجارب المطورين، كشفت IntelliJ IDEA - شركة التكنولوجيا العالمية العملاقة JetBrains، عن مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها عبر نطاقها الكامل من بيئات التطوير المتكاملة (IDEs) مع طرح قادم لمزيد من التطبيقات قيد التنفيذ.

وفقًا لفريق JetBrains، تتمثل مهمتهم الدائمة في تحسين التجربة التطويرية والارتقاء بها من خلال تقديم ميزات متطورة معززة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام النموذجية والمتكررة. تؤكد سفيتلانا زيمليانسكايا، قائدة فريق مساعد الذكاء الاصطناعي في JetBrains، على جهودها لتسهيل المطورين في الحفاظ على تركيزهم على الرؤية الأوسع للمشروع مع السماح للذكاء الاصطناعي بالتعامل مع العناصر الروتينية. وتوضح أيضًا أن الفهم العميق لـ JetBrains IDEs لهيكل المشروع وتعقيدات التعليمات البرمجية يسمح لمساعد الذكاء الاصطناعي بالاندماج بسلاسة في سير العمل، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج جوهرية على الفور.

يمكّن مساعد الذكاء الاصطناعي المطورين من استخراج المعلومات المتعلقة بالمشروع أو تفويض مجموعة من المهام المحددة إليه. تشمل ميزات المساعدة البرمجية الجديدة المقدمة إكمال التعليمات البرمجية متعددة الطبقات واقتراحها، وإنشاء الاختبارات والوثائق، وإعادة بناء التعليمات البرمجية، وتوفير تفسيرات شاملة للتعليمات البرمجية، والمزيد.

تؤكد JetBrains أنه أثناء تزويد مساعد الذكاء الاصطناعي بمعلومات التعليمات البرمجية وبنية المشروع بالتفصيل، فإنه يلتزم بشكل صارم بنهج منظم ينقل البيانات الأساسية فقط. وتؤكد الشركة أيضًا أن البيانات المرسلة لا تساهم في تدريب أي نماذج ذكاء اصطناعي توليدية.

يستفيد مساعد الذكاء الاصطناعي من مزيج قوي من نماذج OpenAI والنماذج الخاصة التي طورتها JetBrains. وتسعى الشركة أيضًا إلى توسيع نطاقها لدمج نماذج إضافية تابعة لجهات خارجية في المستقبل. على غرار الخدمات التي تقدمها AppMaster ، يؤكد نهج تحديد الاتجاه هذا على قوة التكامل والقدرة على التكيف في النظام البيئي التكنولوجي.

كما تم الكشف أيضًا عن تعاون بين JetBrains وGoogle Cloud، حيث أعرب وارن باركلي، المدير الأول لإدارة المنتجات لشركة Vertex AI في Google Cloud، عن سعادته بتقديم نماذج الترميز المتطورة لاستخدامها في JetBrains AI. من خلال التكامل مع Codey وVertex AI، تهدف JetBrains إلى تبسيط وتعزيز تجارب المطورين من خلال استكمال التعليمات البرمجية المضمنة بالذكاء الاصطناعي، وتصحيح أخطاء التعليمات البرمجية، والتفسيرات التوليدية، والمزيد لتسريع كل مرحلة من مراحل دورة حياة تطوير البرامج. يشبه إلى حد كبير النهج الذي تتبعه منصة AppMaster سهلة الاستخدام no-code ، يبدو أن مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد JetBrains مستعد لدفع إنتاجية المطور إلى آفاق جديدة.