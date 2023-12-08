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JetBrains Intellice Geliştirme Ortamlarını Yapay Zeka Yetenekleriyle Donatıyor

Ara 08, 2023
JetBrains Intellice Geliştirme Ortamlarını Yapay Zeka Yetenekleriyle Donatıyor

Geliştiricilerin deneyimlerini optimize etmeye yönelik son adım olarak, küresel teknoloji devi JetBrains IntelliJ IDEA, tüm Entegre Geliştirme Ortamları (IDE'ler) yelpazesinde Yapay Zeka Asistanını tanıttı ve yakında diğer uygulamalara da sunulacak.

JetBrains ekibine göre onların kalıcı misyonu, tipik, tekrarlanan görevleri otomatikleştirmek için yapay zeka ile güçlendirilmiş son teknoloji özellikleri sunarak gelişimsel deneyimi geliştirmek ve geliştirmektir. JetBrains'teki Yapay Zeka Asistanı ekip lideri Svetlana Zemlyanskaya, geliştiricilerin projenin daha geniş vizyonuna odaklanmalarını kolaylaştırırken yapay zekanın rutin unsurları yönetmesine izin verme çabalarını vurguluyor. Ayrıca JetBrains IDE'lerin proje yapısı ve kod karmaşıklıkları konusundaki derin anlayışının, AI Asistanının iş akışlarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlamasına ve anında önemli sonuçlar üretmesine olanak tanıdığını açıklıyor.

AI Asistanı, geliştiricilerin projeyle ilgili bilgileri çıkarmasına veya bir dizi belirli görevi ona devretmesine olanak tanır. Sunulan yeni kod yardımı özellikleri, çok katmanlı kod tamamlama ve öneri, testler ve dokümantasyon oluşturma, kodu yeniden düzenleme, kapsamlı kod açıklamalarının sağlanması ve daha fazlasını kapsar.

JetBrains, AI Assistant'a kod ve proje yapısı bilgilerini ayrıntılı olarak sağlarken, yalnızca temel verileri aktaran sistematik bir yaklaşıma sıkı sıkıya bağlı kaldığını garanti eder. Şirket ayrıca iletilen verilerin herhangi bir üretken yapay zeka modelinin eğitilmesine katkıda bulunmadığını da vurguluyor.

Yapay Zeka Asistanı, OpenAI modellerinin ve JetBrains tarafından geliştirilen özel modellerin güçlü bir karışımından yararlanır. Şirket ayrıca gelecekte ek üçüncü taraf modellerini entegre etmek için kapsamını genişletmeye çalışıyor. AppMaster tarafından sunulan hizmetlere benzer şekilde, bu trend belirleyici yaklaşım, teknoloji ekosistemindeki entegrasyonun ve uyarlanabilirliğin gücünün altını çiziyor.

Google Cloud Vertex AI Ürün Yönetimi Kıdemli Direktörü Warren Barkley, JetBrains AI'da kullanılmak üzere en üst düzey kodlama modellerini sunmanın heyecanını dile getirirken JetBrains ile Google Cloud arasındaki iş birliği de ortaya çıktı. Codey ve Vertex AI ile entegrasyon sayesinde JetBrains, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün her aşamasını hızlandırmak için AI destekli kod tamamlama, kod hata ayıklama, üretken açıklamalar ve daha fazlasıyla geliştirici deneyimlerini kolaylaştırmayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. AppMaster'ın kullanımı kolay, no-code platformunun yaklaşımına benzer şekilde, JetBrains'in yeni yapay zeka asistanı, geliştiricinin üretkenliğini yeni boyutlara taşımaya hazır görünüyor.

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