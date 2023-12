JetBrains imbui seus ambientes de desenvolvimento Intellice com recursos de IA

No mais recente passo para otimizar as experiências dos desenvolvedores, a IntelliJ IDEA – a gigante global da tecnologia JetBrains, revelou seu Assistente de IA em todo o seu espectro de Ambientes de Desenvolvimento Integrados (IDEs) com uma implementação futura para outras aplicações em desenvolvimento.

De acordo com a equipe da JetBrains, sua missão duradoura é refinar e melhorar a experiência de desenvolvimento, introduzindo recursos avançados de IA para automatizar tarefas típicas e repetitivas. Svetlana Zemlyanskaya, líder da equipe assistente de IA da JetBrains, enfatiza seus esforços para facilitar aos desenvolvedores a manutenção do foco na visão mais ampla do projeto, ao mesmo tempo que permite que a IA cuide dos elementos de rotina. Ela explica ainda que o profundo conhecimento dos IDEs da JetBrains sobre a estrutura do projeto e as complexidades do código permite que o AI Assistant se integre perfeitamente aos fluxos de trabalho, gerando resultados substanciais prontamente.

O AI Assistant permite que os desenvolvedores extraiam informações relacionadas ao projeto ou deleguem a ele uma série de tarefas específicas. Os novos recursos de assistência de código oferecidos abrangem conclusão e sugestão de código em várias camadas, geração de testes e documentação, refatoração de código, fornecimento de explicações abrangentes de código e muito mais.

A JetBrains garante que, ao fornecer ao AI Assistant informações detalhadas sobre o código e a estrutura do projeto, ele segue estritamente uma abordagem sistemática que retransmite apenas os dados essenciais. A empresa reforça ainda que os dados transmitidos não contribuem para o treinamento de quaisquer modelos generativos de IA.

O AI Assistant aproveita uma combinação robusta de modelos OpenAI e modelos proprietários desenvolvidos pela JetBrains. A empresa também está se esforçando para ampliar seu escopo para integrar modelos adicionais de terceiros no futuro. Semelhante aos serviços oferecidos pela AppMaster, esta abordagem de definição de tendências ressalta o poder da integração e adaptabilidade no ecossistema tecnológico.

Uma colaboração entre JetBrains e Google Cloud também foi revelada, já que Warren Barkley, Diretor Sênior de Gerenciamento de Produtos para Vertex AI no Google Cloud, expressou entusiasmo em oferecer seus modelos de codificação de última geração para uso em JetBrains AI. Por meio da integração com Codey e Vertex AI, a JetBrains visa agilizar e aprimorar as experiências dos desenvolvedores com preenchimento de código infundido por IA, depuração de código, explicações generativas e muito mais para agilizar todas as fases do ciclo de vida de desenvolvimento de software. Muito parecido com a abordagem da plataforma no-code fácil de usar do AppMaster , o novo assistente de IA da JetBrains parece preparado para levar a produtividade do desenvolvedor a novos patamares.