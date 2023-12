JetBrains arricchisce i suoi ambienti di sviluppo Intellice con funzionalità di intelligenza artificiale

Nell'ultimo passo verso l'ottimizzazione delle esperienze degli sviluppatori, IntelliJ IDEA, il colosso tecnologico globale JetBrains, ha presentato il suo assistente AI attraverso l'intero spettro di ambienti di sviluppo integrato (IDE) con un prossimo lancio su ulteriori applicazioni in cantiere.

Secondo il team JetBrains, la loro missione duratura è quella di perfezionare e migliorare l'esperienza di sviluppo introducendo funzionalità all'avanguardia potenziate dall'intelligenza artificiale per automatizzare attività tipiche e ripetitive. Svetlana Zemlyanskaya, capo del team AI Assistant presso JetBrains, sottolinea i loro sforzi per facilitare gli sviluppatori nel mantenere la loro attenzione sulla visione più ampia del progetto, lasciando che l'IA gestisca gli elementi di routine. Spiega inoltre che la profonda comprensione degli IDE JetBrains della struttura del progetto e delle complessità del codice consente all'Assistente AI di integrarsi perfettamente nei flussi di lavoro, generando rapidamente risultati sostanziali.

L'AI Assistant consente agli sviluppatori di estrarre informazioni relative al progetto o delegargli una serie di attività specifiche. Le nuove funzionalità di assistenza al codice offerte comprendono completamento e suggerimenti del codice a più livelli, generazione di test e documentazione, refactoring del codice, fornitura di spiegazioni complete del codice e altro ancora.

JetBrains assicura che, pur fornendo all'Assistente AI informazioni dettagliate sul codice e sulla struttura del progetto, aderisce rigorosamente a un approccio sistematico che trasmette solo i dati essenziali. L’azienda sottolinea inoltre che i dati trasmessi non contribuiscono alla formazione di alcun modello di intelligenza artificiale generativa.

L'Assistente AI sfrutta una solida combinazione di modelli OpenAI e modelli proprietari sviluppati da JetBrains. L'azienda sta inoltre cercando di ampliare il proprio raggio d'azione per integrare in futuro ulteriori modelli di terze parti. Similmente ai servizi offerti da AppMaster, questo approccio di tendenza sottolinea il potere dell'integrazione e dell'adattabilità nell'ecosistema tecnologico.

È stata inoltre rivelata una collaborazione tra JetBrains e Google Cloud, poiché Warren Barkley, Senior Director of Product Management per Vertex AI presso Google Cloud, ha espresso entusiasmo nell'offrire i loro modelli di codifica top di gamma da utilizzare in JetBrains AI. Attraverso l'integrazione con Codey e Vertex AI, JetBrains mira a semplificare e migliorare le esperienze degli sviluppatori con completamento del codice basato sull'intelligenza artificiale, debug del codice, spiegazioni generative e altro ancora per accelerare ogni fase del ciclo di vita dello sviluppo del software. Proprio come l'approccio della piattaforma no-code di facile utilizzo di AppMaster , il nuovo assistente AI di JetBrains sembra pronto a portare la produttività degli sviluppatori a nuovi livelli.