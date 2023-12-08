JetBrains 为其智能开发环境注入 AI 功能

全球科技巨头 JetBrains 在优化开发人员体验方面取得了最新进展，在其整个集成开发环境 (IDE) 中推出了 AI 助手，并且即将推出更多应用程序。

据 JetBrains 团队介绍，他们的持久使命是通过引入尖端的人工智能增强功能来自动执行典型的重复性任务，从而完善和提升开发体验。 JetBrains 的 AI 助理团队负责人 Svetlana Zemlyanskaya 强调，他们努力帮助开发人员保持对项目更广泛愿景的关注，同时让 AI 处理日常元素。她进一步解释说，JetBrains IDE 对项目结构和代码复杂性的深刻理解使 AI 助手能够无缝融入工作流程，迅速生成实质性结果。

AI Assistant 使开发人员能够提取与项目相关的信息或将一系列特定任务委托给它。提供的新颖的代码帮助功能包括多层代码完成和建议、测试和文档的生成、代码重构、提供全面的代码解释等等。

JetBrains 确保在为 AI Assistant 提供详细代码和项目结构信息的同时，严格遵守仅传递基本数据的系统方法。该公司还强调，传输的数据不会有助于训练任何生成式人工智能模型。

AI Assistant 利用了 OpenAI 模型和 JetBrains 开发的专有模型的强大组合。该公司还致力于扩大其范围，以便在未来整合更多的第三方模型。与AppMaster提供的服务类似，这种引领趋势的方法强调了技术生态系统中集成和适应性的力量。

JetBrains 和 Google Cloud 之间的合作也被揭晓，Google Cloud Vertex AI 产品管理高级总监 Warren Barkley 表示很高兴能够提供用于 JetBrains AI 的顶级编码模型。通过与 Codey 和 Vertex AI 集成，JetBrains 旨在通过注入 AI 的代码完成、代码调试、生成解释等来简化和增强开发人员体验，从而加快软件开发生命周期的每个阶段。与AppMaster易于使用的no-code平台的方法非常相似，JetBrains 的全新 AI 助手似乎准备将开发人员的生产力推向新的高度。