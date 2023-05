Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple serait en train de développer une fonction innovante qui transformerait les iPhones verrouillés en écrans inspirés des maisons intelligentes. Prévue pour iOS 17, la nouvelle fonction est conçue pour améliorer la fonctionnalité des iPhones verrouillés en affichant des informations vitales telles que les événements du calendrier, les notifications et les prévisions météorologiques.

À l'instar des appareils domestiques intelligents de Google et d'Amazon, l'interface proposée sera accessible lorsque l'iPhone sera verrouillé et posé à l'horizontale. Cette fonctionnalité vise à valoriser les iPhone qui ne sont pas utilisés activement, par exemple lorsqu'ils sont posés sur un bureau ou une table de nuit. Un arrière-plan sombre et un texte clair assureront une meilleure lisibilité à distance.

Cette extension d'affichage de type "maison intelligente" devrait s'appuyer sur les widgets de l'écran de verrouillage d'Apple, introduits avec iOS 16. Ces widgets permettent actuellement aux utilisateurs d'accéder à des bribes d'informations telles que les actualités et les mises à jour météorologiques sous l'heure de leur écran de verrouillage.

Si Gurman évoque une possible extension de cette fonctionnalité à l'iPad, il note également qu'Apple a tendance à être plus lent dans l'adoption de nouvelles fonctionnalités pour l'iPad que pour l'iPhone. Par exemple, les widgets de l'écran de verrouillage ne sont pas encore disponibles sur les appareils iPad.

Outre l'affichage de type "maison intelligente", le rapport de M. Gurman souligne les améliorations prévues pour l'application iPhone Wallet et les services de localisation dans le cadre d'iOS 17. Apple travaillerait également sur une application dédiée à la tenue d'un journal, conçue pour aider les utilisateurs à consigner leurs pensées. D'autres mises à jour de SharePlay, la fonctionnalité d'Apple permettant aux utilisateurs de diffuser du contenu en synchronisation avec leurs amis et leur famille lors d'appels FaceTime, sont en préparation.

En outre, M. Gurman rapporte qu'Apple est en pourparlers avec des hôtels pour faciliter la diffusion en continu et le partage de contenus depuis des appareils Apple vers l'Apple TV ou des téléviseurs intelligents compatibles via AirPlay, même lorsque les utilisateurs utilisent des appareils qui ne leur appartiennent pas. Des mises à jour de l'application Santé d'Apple, qui devraient inclure des outils de suivi des émotions et de gestion des troubles de la vue tels que la myopie, sont également prévues.

Apple devrait dévoiler la fonction d'affichage de type maison intelligente lors de sa Worldwide Developers Conference du 5 juin, parallèlement à l'annonce d'iOS 17, du nouveau casque AR/VR et de XrOS qui l'alimente. La conférence devrait également présenter de nouveaux ordinateurs portables et logiciels Mac.

