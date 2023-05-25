Bloomberg'den Mark Gurman'ın bir raporuna göre, Apple'ın kilitli iPhone'ları akıllı evden ilham alan ekranlara dönüştürecek yenilikçi bir özellik geliştirdiği iddia ediliyor. iOS 17 ile piyasaya sürülecek olan yeni özellik, takvim etkinlikleri, bildirimler ve hava durumu tahminleri gibi hayati bilgileri görüntüleyerek boştaki iPhone'ların işlevselliğini artırmak için tasarlandı.

Google ve Amazon'un akıllı ev cihazlarına benzer şekilde, önerilen arayüze iPhone kilitliyken ve yatay olarak yatırıldığında erişilebilir olacak. Bu özellik, masa veya komodin üzerinde dinlenirken olduğu gibi aktif olarak kullanılmayan iPhone'lara değer katmayı hedefliyor. Parlak metne sahip koyu bir arka plan, uzaktan daha iyi okunabilirlik sağlar.

Bu akıllı ev tarzı ekran uzantısının, Apple'ın iOS 16 ile tanıtılan kilit ekranı widget'larını temel alması bekleniyor. Bu widget'lar, şu anda kullanıcıların kilit ekranlarındaki saatin altında haberler ve hava durumu güncellemeleri gibi bilgi parçacıklarına erişmesine olanak tanıyor.

Gurman, bu özelliğin iPad'e genişletilmesinden bahsederken, Apple'ın iPad için yeni işlevleri benimsemede iPhone'a kıyasla daha yavaş olma eğiliminde olduğunu da belirtiyor. Örneğin, kilit ekranı widget'ları henüz iPad cihazlarında kullanıma sunulmadı.

Gurman'ın raporu, akıllı ev tarzı ekranın yanı sıra, iOS 17 ile birlikte iPhone Wallet uygulamasında ve konum hizmetlerinde yapılması planlanan geliştirmeleri vurguluyor. Apple'ın ayrıca, kullanıcıların düşüncelerini belgelemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış özel bir günlük kaydı uygulaması üzerinde çalıştığı söyleniyor. Apple'ın, kullanıcıların FaceTime aramaları sırasında arkadaşları ve aileleriyle senkronize olarak içerik akışı yapmasına olanak sağlayan SharePlay özelliği için ek güncellemeler üzerinde çalışılıyor.

Ayrıca Gürman, Apple'ın, kullanıcıların kendilerine ait olmayan cihazları kullanırken bile Apple cihazlarından Apple TV'ye veya uyumlu akıllı TV'lere AirPlay aracılığıyla kesintisiz içerik akışı ve paylaşımını kolaylaştırmak için otellerle görüşmelerde bulunduğunu bildiriyor. Duyguları izlemek ve miyopluk gibi görme koşullarını yönetmek için araçlar içermesi beklenen Apple'ın Sağlık uygulamasında güncellemeler de bekleniyor.

Apple'ın 5 Haziran'da Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda iOS 17, yeni AR/VR kulaklığı ve ona güç veren XrOS'un duyurulmasının yanı sıra akıllı ev tarzı ekran özelliğini tanıtması bekleniyor. Konferansta ayrıca yeni Mac dizüstü bilgisayarlar ve yazılımların da yer alması bekleniyor.

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