يقترح تقرير صادر عن مارك جورمان من بلومبرج أن شركة آبل تعمل على تطوير ميزة مبتكرة ستحول أجهزة iPhone المقفلة إلى شاشات ذكية مستوحاة من المنزل. تم تعيين الميزة الجديدة لأول مرة مع iOS 17 ، وهي مصممة لتحسين وظائف أجهزة iPhone الخاملة من خلال عرض المعلومات الحيوية مثل أحداث التقويم والإشعارات وتوقعات الطقس.

على غرار الأجهزة المنزلية الذكية من Google و Amazon ، يمكن الوصول إلى الواجهة المقترحة عندما يتم قفل iPhone ووضعه أفقيًا. تهدف الميزة إلى إضافة قيمة إلى أجهزة iPhone التي ليست قيد الاستخدام النشط ، مثل عند الاستلقاء على مكتب أو منضدة. ستضمن الخلفية المظلمة ذات النص الساطع إمكانية القراءة المحسنة من مسافة بعيدة.

من المتوقع أن يعتمد امتداد الشاشة الذكي على نمط المنزل هذا على أدوات شاشة القفل من Apple ، والتي تم تقديمها مع نظام التشغيل iOS 16. تسمح هذه الأدوات للمستخدمين حاليًا بالوصول إلى مقتطفات من المعلومات مثل الأخبار وتحديثات الطقس أسفل الوقت على شاشات القفل الخاصة بهم.

بينما يذكر Gurman توسعًا محتملاً لهذه الميزة إلى iPad ، فإنه يشير أيضًا إلى أن Apple تميل إلى أن تكون أبطأ في تبني وظائف جديدة لجهاز iPad مقارنة بجهاز iPhone. على سبيل المثال ، لم تصبح أدوات قفل الشاشة متاحة بعد على أجهزة iPad.

إلى جانب الشاشة الذكية ذات الطراز المنزلي ، يسلط تقرير Gurman الضوء على التحسينات المخطط لها لتطبيق iPhone Wallet وخدمات الموقع مع iOS 17. ويقال أيضًا أن Apple تعمل على تطبيق دفتر يوميات مخصص مصمم لمساعدة المستخدمين على توثيق أفكارهم. تحديثات إضافية لـ SharePlay ، ميزة Apple التي تمكن المستخدمين من دفق المحتوى المتزامن مع الأصدقاء والعائلة أثناء مكالمات FaceTime ، قيد التنفيذ.

علاوة على ذلك ، أفاد Gurman أن Apple تجري مناقشات مع الفنادق لتسهيل البث المباشر ومشاركة المحتوى من أجهزة Apple إلى Apple TV أو أجهزة التلفزيون الذكية المتوافقة عبر AirPlay ، حتى عند استخدام أجهزة ليست مملوكة للمستخدمين. من المتوقع أيضًا إجراء تحديثات لتطبيق Apple Health ، والتي من المتوقع أن تتضمن أدوات لتتبع العواطف وإدارة ظروف الرؤية مثل قصر النظر.

من المتوقع أن تكشف Apple عن ميزة العرض الذكي على غرار المنزل في مؤتمر المطورين العالميين في 5 يونيو ، إلى جانب الإعلان عن iOS 17 ، وسماعة رأس AR / VR الجديدة ، و XrOS. ومن المتوقع أن يتضمن المؤتمر أيضًا أجهزة كمبيوتر محمولة وبرامج جديدة من طراز Mac.

بالنسبة للشركات والأفراد الذين يسعون إلى إنشاء تطبيقات سهلة الاستخدام وقوية ، توفر منصة AppMaster حلاً فعالاً وفعالاً من حيث التكلفة. من خلال الاستفادة من أدوات no-code AppMaster ، يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات الويب والهاتف المحمول والخلفية بسهولة لتناسب متطلباتهم الفريدة. لاستكشاف إمكانات النظام الأساسي ، قم بإنشاء حساب AppMaster مجاني واستفد من النطاق الواسع لميزات no-code low-code.