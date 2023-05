A Apple está alegadamente a desenvolver uma funcionalidade inovadora que transformará os iPhones bloqueados em ecrãs inspirados em casas inteligentes, sugere um relatório de Mark Gurman da Bloomberg. Com estreia prevista para o iOS 17, a nova funcionalidade foi concebida para melhorar a funcionalidade dos iPhones inactivos, apresentando informações vitais como eventos do calendário, notificações e previsões meteorológicas.

À semelhança dos dispositivos domésticos inteligentes da Google e da Amazon, a interface proposta estará acessível quando o iPhone estiver bloqueado e colocado na horizontal. A funcionalidade visa valorizar os iPhones que não estão a ser utilizados activamente, por exemplo, quando estão em cima de uma secretária ou de uma mesa de cabeceira. Um fundo escuro com texto brilhante garantirá uma melhor legibilidade à distância.

Prevê-se que esta extensão do ecrã de estilo doméstico inteligente se baseie nos widgets do ecrã de bloqueio da Apple, introduzidos com o iOS 16. Actualmente, estes widgets permitem aos utilizadores aceder a fragmentos de informação, como notícias e actualizações meteorológicas, por baixo da hora nos seus ecrãs de bloqueio.

Embora Gurman mencione uma possível expansão deste recurso para o iPad, ele também observa que a Apple tende a ser mais lenta na adopção de novas funcionalidades para o iPad em comparação com o iPhone. Por exemplo, os widgets do ecrã de bloqueio ainda não estão disponíveis nos dispositivos iPad.

Juntamente com o ecrã de estilo de casa inteligente, o relatório de Gurman destaca as melhorias planeadas para a aplicação iPhone Wallet e os serviços de localização com o iOS 17. A Apple está também a trabalhar numa aplicação de diário dedicada, concebida para ajudar os utilizadores a documentar os seus pensamentos. Estão a ser preparadas actualizações adicionais para o SharePlay, a funcionalidade da Apple que permite aos utilizadores transmitir conteúdos em sincronia com amigos e familiares durante as chamadas FaceTime.

Além disso, Gurman refere que a Apple está em conversações com hotéis para facilitar a transmissão e a partilha de conteúdos de dispositivos Apple para a Apple TV ou smart TVs compatíveis através do AirPlay, mesmo quando se utilizam dispositivos que não são dos próprios utilizadores. Estão também previstas actualizações da aplicação Saúde da Apple, que deverão incluir ferramentas para controlar as emoções e gerir condições de visão como a miopia.

Espera-se que a Apple revele o recurso de exibição de estilo doméstico inteligente em sua Conferência Mundial de Desenvolvedores em 5 de junho, juntamente com o anúncio do iOS 17, o novo fone de ouvido AR / VR e o XrOS que o alimenta. Espera-se também que a conferência apresente novos computadores portáteis e software Mac.

