Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, Apple starebbe sviluppando una funzione innovativa che trasformerà gli iPhone bloccati in display ispirati alle case intelligenti. La nuova funzione, che dovrebbe debuttare con iOS 17, è progettata per migliorare la funzionalità degli iPhone inattivi, visualizzando informazioni vitali come eventi del calendario, notifiche e previsioni del tempo.

Simile ai dispositivi smart home di Google e Amazon, l'interfaccia proposta sarà accessibile quando l'iPhone è bloccato e posizionato orizzontalmente. La funzione mira ad aggiungere valore agli iPhone che non vengono utilizzati attivamente, ad esempio quando sono appoggiati su una scrivania o sul comodino. Uno sfondo scuro con testo chiaro garantirà una migliore leggibilità da lontano.

Questa estensione del display in stile smart home dovrebbe basarsi sui widget per la schermata di blocco di Apple, introdotti con iOS 16. Questi widget attualmente consentono agli utenti di accedere a informazioni di tipo domestico. Questi widget attualmente consentono agli utenti di accedere a frammenti di informazioni come notizie e aggiornamenti meteo sotto l'ora sulla schermata di blocco.

Sebbene Gurman parli di una possibile espansione di questa funzione all'iPad, nota anche che Apple tende a essere più lenta nell'adottare nuove funzionalità per l'iPad rispetto all'iPhone. Ad esempio, i widget della schermata di blocco non sono ancora disponibili sui dispositivi iPad.

Oltre al display in stile smart home, il rapporto di Gurman sottolinea i miglioramenti previsti per l'app iPhone Wallet e i servizi di localizzazione con iOS 17. Apple starebbe inoltre lavorando a un'app dedicata al journaling, pensata per aiutare gli utenti a documentare i propri pensieri. Sono in cantiere ulteriori aggiornamenti per SharePlay, la funzione di Apple che consente agli utenti di trasmettere contenuti in sincronia con amici e familiari durante le chiamate FaceTime.

Inoltre, Gurman riferisce che Apple sta discutendo con gli hotel per facilitare lo streaming e la condivisione di contenuti dai dispositivi Apple alla Apple TV o alle smart TV compatibili tramite AirPlay, anche quando si utilizzano dispositivi diversi da quelli dell'utente. Sono previsti anche aggiornamenti dell'app Salute di Apple, che dovrebbero includere strumenti per il monitoraggio delle emozioni e la gestione di condizioni visive come la miopia.

Si prevede che Apple svelerà la funzione di display intelligente per la casa alla Worldwide Developers Conference del 5 giugno, insieme all'annuncio di iOS 17, del nuovo auricolare AR/VR e del sistema XrOS che lo alimenta. Alla conferenza dovrebbero essere presentati anche nuovi computer portatili e software per Mac.

