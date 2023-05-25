彭博社记者Mark Gurman的一份报告显示，苹果公司据称正在开发一项创新功能，将把锁定的iPhone变成智能家居的显示屏。这项新功能将在iOS 17中首次亮相，旨在通过显示日历事件、通知和天气预报等重要信息，增强闲置iPhone的功能。

与谷歌和亚马逊的智能家居设备类似，建议的界面将在iPhone锁定并水平放置时访问。该功能的目的是为不在使用中的iPhone增加价值，例如放在桌子或床头柜上的时候。深色背景加上明亮的文字将确保从远处看有更强的可读性。

这种智能家庭式的显示扩展预计将建立在苹果在iOS 16中引入的锁屏小工具之上。这些小部件目前允许用户在锁屏的时间下面访问新闻和天气更新等信息片段。

虽然古尔曼提到可能将这一功能扩展到iPad上，但他也指出，与iPhone相比，苹果在为iPad采用新功能方面往往比较缓慢。例如，锁屏小工具还没有在iPad设备上出现。

除了智能家居风格的显示屏，Gurman的报告还强调了iOS 17对iPhone钱包应用和定位服务的计划改进。据说苹果还在开发一个专门的日记应用，旨在帮助用户记录他们的想法。苹果公司正在对SharePlay进行额外的更新，该功能使用户能够在FaceTime通话中与朋友和家人同步传输内容。

此外，古尔曼报告说，苹果正在与酒店讨论，以促进从苹果设备到苹果电视或兼容的智能电视通过AirPlay的无缝流媒体和分享内容，即使使用的设备不是用户自己的。预计苹果健康应用的更新还将包括跟踪情绪和管理近视等视力状况的工具。

预计苹果将在6月5日的全球开发者大会上公布智能家庭式显示功能，同时公布iOS 17、新的AR/VR头显和支持它的XrOS。预计这次会议还将展示新的Mac笔记本电脑和软件。

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