Apple entwickelt angeblich eine innovative Funktion, die gesperrte iPhones in Smart-Home-inspirierte Displays verwandeln wird, so ein Bericht von Mark Gurman von Bloomberg. Die neue Funktion, die mit iOS 17 eingeführt werden soll, soll die Funktionalität stillgelegter iPhones verbessern, indem sie wichtige Informationen wie Kalenderereignisse, Benachrichtigungen und Wettervorhersagen anzeigt.

Ähnlich wie bei den Smart-Home-Geräten von Google und Amazon wird die vorgeschlagene Schnittstelle zugänglich sein, wenn das iPhone gesperrt ist und waagerecht liegt. Die Funktion zielt darauf ab, iPhones aufzuwerten, die nicht aktiv genutzt werden, z. B. wenn sie auf einem Schreibtisch oder Nachttisch liegen. Ein dunkler Hintergrund mit hellem Text sorgt für eine bessere Lesbarkeit aus der Ferne.

Es wird erwartet, dass diese Smart-Home-Display-Erweiterung auf Apples Sperrbildschirm-Widgets aufbauen wird, die mit iOS 16 eingeführt wurden. Diese Widgets ermöglichen es Nutzern derzeit, auf ihrem Sperrbildschirm unterhalb der Uhrzeit auf Informationsschnipsel wie Nachrichten und Wetter-Updates zuzugreifen.

Gurman erwähnt zwar eine mögliche Ausweitung dieser Funktion auf das iPad, weist aber auch darauf hin, dass Apple bei der Einführung neuer Funktionen für das iPad im Vergleich zum iPhone eher langsam ist. So sind beispielsweise die Widgets für den Sperrbildschirm noch nicht auf iPad-Geräten verfügbar.

Neben dem Smart-Home-Display weist Gurman in seinem Bericht auf geplante Verbesserungen der iPhone-Wallet-App und der Ortungsdienste mit iOS 17 hin. Angeblich arbeitet Apple auch an einer speziellen Journaling-App, die Nutzern helfen soll, ihre Gedanken zu dokumentieren. Weitere Updates für SharePlay, Apples Funktion, die es Nutzern ermöglicht, Inhalte während FaceTime-Anrufen synchron mit Freunden und Familie zu streamen, sind in Arbeit.

Darüber hinaus berichtet Gurman, dass sich Apple in Gesprächen mit Hotels befindet, um das nahtlose Streaming und die gemeinsame Nutzung von Inhalten von Apple-Geräten auf Apple TV oder kompatible Smart-TVs via AirPlay zu ermöglichen, auch wenn die Geräte nicht die eigenen sind. Auch für die Apple Health App werden Aktualisierungen erwartet, die Tools zur Verfolgung von Emotionen und zur Verwaltung von Sehbedingungen wie Kurzsichtigkeit umfassen sollen.

Es wird erwartet, dass Apple die Smart-Home-Display-Funktion auf seiner Worldwide Developers Conference am 5. Juni vorstellt, zusammen mit der Ankündigung von iOS 17, dem neuen AR/VR-Headset und dem XrOS, das es betreibt. Es wird erwartet, dass auf der Konferenz auch neue Mac Laptops und Software vorgestellt werden.

