Naar verluidt ontwikkelt Apple een innovatieve functie waarmee vergrendelde iPhones worden omgevormd tot schermen die geïnspireerd zijn op smart home, zo meldt Mark Gurman van Bloomberg. De nieuwe functie, die in iOS 17 wordt geïntroduceerd, moet de functionaliteit van ongebruikte iPhones verbeteren door vitale informatie weer te geven, zoals agenda-afspraken, meldingen en weersvoorspellingen.

De voorgestelde interface is vergelijkbaar met smart home-apparaten van Google en Amazon en zal toegankelijk zijn wanneer de iPhone is vergrendeld en horizontaal ligt. De functie is bedoeld om waarde toe te voegen aan iPhones die niet actief worden gebruikt, zoals wanneer ze op een bureau of nachtkastje liggen. Een donkere achtergrond met heldere tekst zorgt voor een betere leesbaarheid op afstand.

Deze slimme display-uitbreiding in huisstijl bouwt naar verwachting voort op Apple's widgets op het vergrendelscherm, die met iOS 16 zijn geïntroduceerd. Deze widgets geven gebruikers momenteel toegang tot stukjes informatie zoals nieuws en weerberichten onder de tijd op hun vergrendelscherm.

Hoewel Gurman het heeft over een mogelijke uitbreiding van deze functie naar de iPad, merkt hij ook op dat Apple de neiging heeft trager te zijn met het invoeren van nieuwe functionaliteiten voor de iPad dan voor de iPhone. Zo zijn de widgets op het vergrendelingsscherm nog niet beschikbaar op iPad-apparaten.

Naast het smart home-scherm wijst Gurman in zijn rapport op geplande verbeteringen van de iPhone Wallet-app en locatiediensten met iOS 17. Apple zou ook werken aan een speciale journaling-app om gebruikers te helpen hun gedachten vast te leggen. Extra updates voor SharePlay, de functie van Apple waarmee gebruikers tijdens FaceTime-gesprekken content synchroon kunnen streamen met vrienden en familie, zijn in de maak.

Bovendien meldt Gurman dat Apple in gesprek is met hotels om het naadloos streamen en delen van materiaal van Apple-apparaten naar Apple TV of compatibele smart-tv's via AirPlay mogelijk te maken, zelfs als er apparaten worden gebruikt die niet van de gebruiker zelf zijn. Ook worden er updates verwacht voor de Apple Health-app, met onder meer tools voor het bijhouden van emoties en het beheer van gezichtsstoornissen zoals bijziendheid.

Verwacht wordt dat Apple de smart home-schermfunctie zal onthullen tijdens zijn Worldwide Developers Conference op 5 juni, samen met de aankondiging van iOS 17, de nieuwe AR/VR-headset en het XrOS dat deze ondersteunt. Op de conferentie zullen naar verwachting ook nieuwe Mac-laptops en -software te zien zijn.

