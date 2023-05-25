Компания Apple якобы разрабатывает инновационную функцию, которая превратит заблокированные iPhone в дисплеи, вдохновленные умным домом, сообщает Марк Гурман из Bloomberg. Новая функция, которая должна появиться в iOS 17, призвана расширить функциональность неработающих iPhone за счет отображения жизненно важной информации, такой как события календаря, уведомления и прогноз погоды.

Подобно устройствам "умного дома" от Google и Amazon, предлагаемый интерфейс будет доступен, когда iPhone заблокирован и лежит горизонтально. Эта функция призвана повысить ценность iPhone, который не используется активно, например, лежит на столе или тумбочке. Темный фон со светлым текстом обеспечит улучшенную читаемость на расстоянии.

Ожидается, что это расширение дисплея в стиле "умного дома" будет основано на виджетах экрана блокировки Apple, представленных в iOS 16. В настоящее время эти виджеты позволяют пользователям получать доступ к фрагментам информации, например, новостям и погоде, которые отображаются под временем на экране блокировки.

Хотя Гурман упоминает о возможном распространении этой функции на iPad, он также отмечает, что Apple, как правило, медленнее внедряет новые функции для iPad по сравнению с iPhone. Например, виджеты экрана блокировки еще не стали доступны на устройствах iPad.

Наряду с дисплеем в стиле "умного дома", в отчете Гурмана говорится о планируемых улучшениях в приложении iPhone Wallet и сервисах определения местоположения в iOS 17. Также сообщается, что Apple работает над специальным приложением для ведения дневников, призванным помочь пользователям документировать свои мысли. В разработке находятся дополнительные обновления для SharePlay, функции Apple, позволяющей пользователям синхронизировать контент с друзьями и родственниками во время звонков FaceTime.

Кроме того, Гурман сообщает, что Apple обсуждает с гостиницами возможность беспрепятственной потоковой передачи контента с устройств Apple на Apple TV или совместимые смарт-телевизоры через AirPlay, даже при использовании чужих устройств. Также ожидаются обновления приложения "Здоровье" от Apple, которые, как ожидается, будут включать инструменты для отслеживания эмоций и управления состоянием зрения, например, близорукостью.

Ожидается, что Apple представит функцию "умного" домашнего дисплея на своей Всемирной конференции разработчиков 5 июня, наряду с анонсом iOS 17, новой AR/VR-гарнитуры и XrOS для нее. Ожидается, что на конференции также будут представлены новые ноутбуки Mac и программное обеспечение.

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