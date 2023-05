Apple rzekomo opracowuje innowacyjną funkcję, która przekształci zablokowane iPhone'y w inteligentne wyświetlacze inspirowane domem, sugeruje raport Marka Gurmana z Bloomberga. Nowa funkcja, która ma zadebiutować w systemie iOS 17, ma na celu zwiększenie funkcjonalności bezczynnych iPhone'ów poprzez wyświetlanie ważnych informacji, takich jak wydarzenia z kalendarza, powiadomienia i prognozy pogody.

Podobnie jak w przypadku inteligentnych urządzeń domowych Google i Amazon, proponowany interfejs będzie dostępny, gdy iPhone jest zablokowany i ułożony poziomo. Funkcja ta ma na celu dodanie wartości do iPhone'ów, które nie są aktywnie używane, na przykład gdy spoczywają na biurku lub szafce nocnej. Ciemne tło z jasnym tekstem zapewni lepszą czytelność z daleka.

Oczekuje się, że to inteligentne rozszerzenie wyświetlacza w stylu domowym będzie opierać się na widżetach ekranu blokady Apple, wprowadzonych w iOS 16. Widżety te umożliwiają obecnie użytkownikom dostęp do fragmentów informacji, takich jak wiadomości i aktualizacje pogody, poniżej czasu na ekranach blokady.

Podczas gdy Gurman wspomina o możliwym rozszerzeniu tej funkcji na iPada, zauważa również, że Apple ma tendencję do wolniejszego wdrażania nowych funkcji dla iPada w porównaniu do iPhone'a. Na przykład widżety ekranu blokady nie zostały jeszcze udostępnione na urządzeniach iPad.

Oprócz inteligentnego wyświetlacza w stylu domowym, raport Gurmana podkreśla planowane ulepszenia aplikacji iPhone Wallet i usług lokalizacyjnych w systemie iOS 17. Mówi się również, że Apple pracuje nad dedykowaną aplikacją do prowadzenia dziennika, która ma pomóc użytkownikom w dokumentowaniu ich myśli. Dodatkowe aktualizacje SharePlay, funkcji Apple umożliwiającej użytkownikom strumieniowe przesyłanie treści zsynchronizowanych ze znajomymi i rodziną podczas rozmów FaceTime, są w przygotowaniu.

Co więcej, Gurman donosi, że Apple prowadzi rozmowy z hotelami w celu ułatwienia płynnego przesyłania strumieniowego i udostępniania treści z urządzeń Apple do Apple TV lub kompatybilnych telewizorów Smart TV za pośrednictwem AirPlay, nawet w przypadku korzystania z urządzeń, które nie należą do użytkowników. Oczekuje się również aktualizacji aplikacji Apple Health, która ma zawierać narzędzia do śledzenia emocji i zarządzania warunkami widzenia, takimi jak krótkowzroczność.

Oczekuje się, że Apple zaprezentuje funkcję inteligentnego wyświetlacza w stylu domowym podczas światowej konferencji deweloperów 5 czerwca, wraz z ogłoszeniem iOS 17, nowego zestawu słuchawkowego AR / VR i zasilającego go XrOS. Oczekuje się również, że na konferencji pojawią się nowe laptopy Mac i oprogramowanie.

