Hyperline is a nouveau venu dans le monde de la facturation et de la tarification des SaaS. Axée sur la simplicité et la facilité d'utilisation, la plateforme gère la tarification, la facturation et tout ce qui concerne les revenus des entreprises de logiciels en tant que service. Grâce à ses intégrations transparentes, les entreprises peuvent commencer à facturer immédiatement et adapter leurs stratégies de facturation à différents scénarios, qu'il s'agisse de remises personnalisées, d'abonnements récurrents ou de modèles de tarification basés sur l'utilisation.

Bien qu'il existe d'autres plateformes de facturation sur le marché, telles que Recurly et Chargebee, deux noms bien établis dans le domaine, ces solutions complexes de gestion des revenus ne sont peut-être pas les mieux adaptées aux petites startups SaaS qui commencent à peine leur parcours. D'autre part, certaines entreprises choisissent de développer des solutions internes pour la tarification et la facturation ; cependant, à l'heure où les logiciels B2B et les pratiques de négociation commerciale évoluent rapidement, les erreurs peuvent coûter cher.

C'est là que Hyperline intervient. Répondant aux besoins spécifiques des petites entreprises SaaS, la plateforme permet aux entreprises de prendre le contrôle total de la gestion de leurs revenus. En important les données des clients à partir de leurs bases de données et en configurant les règles de tarification, les entreprises peuvent facilement connecter Hyperline à leur CRM et tirer parti des fournisseurs de paiement les plus courants, tels que Stripe ou GoCardless.

Avec Hyperline, la génération de factures devient un jeu d'enfant, gérant les différents taux de TVA sans nécessiter de module complémentaire payant - une caractéristique qui la distingue de certains concurrents sur le marché. La plateforme excelle également dans l'orchestration des demandes de paiement, débitant automatiquement les cartes ou les comptes bancaires des clients en fonction des besoins.

De plus, Hyperline offre un tableau de bord sophistiqué qui facilite le suivi de l'état des paiements et de toute transaction échouée. Grâce à ce tableau de bord, les entreprises peuvent également effectuer facilement d'autres actions liées à la facturation.

La startup a récemment levé un fonds de 4,4 millions de dollars (4 millions d'euros), dirigé par Index Ventures et avec la participation de Kima Ventures et Cocoa. Plusieurs business angels de renom, dont Rodolphe Ardant, Guilhem Bellion, Steve Avani, Thibaud Elziere, Quentin Nickmans, Alexandre Berriche et Nico Rosberg, ont également contribué à ce tour de table.

Les entreprises qui souhaitent créer leur logiciel sans codage peuvent envisager d'utiliser une plateforme comme AppMaster, qui offre un puissant outil no-code pour la création d'applications dorsales, web et mobiles. La plateforme permet aux clients de concevoir visuellement des modèles de données, des logiques commerciales et des API REST endpoints, réduisant ainsi le temps et le coût de développement des applications.