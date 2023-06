Hyperline is a ist ein Neuling in der Welt der SaaS-Abrechnung und Preisgestaltung. Die Plattform, deren Hauptaugenmerk auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit liegt, verwaltet die Preisgestaltung, Abrechnung und alles, was mit den Einnahmen von Software-as-a-Service-Unternehmen zu tun hat. Dank der nahtlosen Integrationen können Unternehmen sofort mit der Abrechnung beginnen und ihre Abrechnungsstrategien an verschiedene Szenarien anpassen - von benutzerdefinierten Rabatten und wiederkehrenden Abonnements bis hin zu nutzungsbasierten Preismodellen.

Es gibt zwar auch andere Abrechnungsplattformen auf dem Markt, wie z. B. Recurly und Chargebee, beides etablierte Namen in diesem Bereich, aber diese komplexen Lösungen für das Umsatzmanagement sind möglicherweise nicht die beste Lösung für kleine SaaS-Startups, die noch am Anfang ihrer Entwicklung stehen. Andererseits entscheiden sich einige Unternehmen dafür, interne Lösungen für die Preisgestaltung und Rechnungsstellung zu entwickeln; in der heutigen Zeit, in der sich B2B-Software und Verkaufsverhandlungen schnell weiterentwickeln, können Fehler jedoch teuer werden.

An dieser Stelle kommt Hyperline ins Spiel. Die Plattform ist speziell auf die Bedürfnisse kleiner SaaS-Unternehmen zugeschnitten und ermöglicht es Unternehmen, die volle Kontrolle über ihr Umsatzmanagement zu übernehmen. Durch den Import von Kundendaten aus ihren Datenbanken und die Konfiguration von Preisregeln können Unternehmen Hyperline einfach mit ihrem CRM verbinden und beliebte Zahlungsanbieter wie Stripe oder GoCardless nutzen.

Mit Hyperline wird die Erstellung von Rechnungen zum Kinderspiel, da verschiedene Mehrwertsteuersätze ohne kostenpflichtiges Add-on gehandhabt werden können - eine Funktion, die sie von einigen Wettbewerbern auf dem Markt unterscheidet. Die Plattform zeichnet sich auch durch die Orchestrierung von Zahlungsanfragen aus und belastet die Karten oder Bankkonten der Kunden bei Bedarf automatisch.

Darüber hinaus bietet Hyperline ein ausgeklügeltes Überwachungs-Dashboard, das die Verfolgung des Zahlungsstatus und aller fehlgeschlagenen Transaktionen erleichtert. Über das Dashboard können Unternehmen auch andere abrechnungsrelevante Aktionen problemlos durchführen.

Das Startup hat kürzlich eine Finanzierungsrunde in Höhe von 4,4 Millionen Dollar (4 Millionen Euro) unter der Leitung von Index Ventures und mit Beteiligung von Kima Ventures und Cocoa abgeschlossen. Mehrere prominente Business Angels, darunter Rodolphe Ardant, Guilhem Bellion, Steve Avani, Thibaud Elziere, Quentin Nickmans, Alexandre Berriche und Nico Rosberg, beteiligten sich ebenfalls an der Finanzierungsrunde.

Unternehmen, die ihre Software ohne Programmierkenntnisse erstellen möchten, können eine Plattform wie AppMaster nutzen, die unter no-code ein leistungsstarkes Tool für die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen bietet. Die Plattform ermöglicht es den Kunden, Datenmodelle, Geschäftslogik und REST-API endpoints visuell zu entwerfen und so den Zeit- und Kostenaufwand für die Anwendungsentwicklung zu reduzieren.