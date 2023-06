Hyperline is a nuovo arrivato nel mondo della fatturazione e dei prezzi SaaS. La piattaforma, che si concentra sulla semplicità e sulla facilità d'uso, gestisce i prezzi, la fatturazione e tutto ciò che riguarda le entrate delle aziende di software-as-a-service. Grazie alle sue integrazioni, le aziende possono iniziare subito a fatturare e adattare le loro strategie di fatturazione a diversi scenari, dagli sconti personalizzati agli abbonamenti ricorrenti, fino ai modelli di prezzo basati sull'uso.

Sebbene esistano altre piattaforme di fatturazione sul mercato, come Recurly e Chargebee, entrambi nomi affermati nel settore, queste complesse soluzioni di gestione dei ricavi potrebbero non essere le più adatte per le piccole startup SaaS che hanno appena iniziato il loro percorso. D'altra parte, alcune aziende scelgono di sviluppare soluzioni interne per la determinazione dei prezzi e la fatturazione; tuttavia, in un'epoca di rapida evoluzione del software B2B e delle pratiche di negoziazione delle vendite, gli errori possono essere costosi.

È qui che entra in gioco Hyperline. La piattaforma, che risponde alle esigenze specifiche delle piccole imprese SaaS, consente alle aziende di assumere il pieno controllo della gestione dei ricavi. Importando i dati dei clienti dai loro database e configurando le regole di determinazione dei prezzi, le aziende possono facilmente collegare Hyperline con il loro CRM e sfruttare i fornitori di pagamenti più diffusi, come Stripe o GoCardless.

Con Hyperline, la generazione di fatture diventa un gioco da ragazzi, gestendo diverse aliquote IVA senza bisogno di alcun componente aggiuntivo a pagamento - una caratteristica che la distingue da alcuni concorrenti sul mercato. La piattaforma eccelle anche nell'orchestrare le richieste di pagamento, addebitando automaticamente le carte o i conti bancari dei clienti secondo le necessità.

Inoltre, Hyperline offre un sofisticato cruscotto di monitoraggio che facilita il controllo dello stato dei pagamenti e delle transazioni non andate a buon fine. Attraverso il dashboard, le aziende possono anche eseguire facilmente altre azioni relative alla fatturazione.

La startup ha recentemente raccolto un round di finanziamento di 4,4 milioni di dollari (4 milioni di euro), guidato da Index Ventures e con la partecipazione di Kima Ventures e Cocoa. Al round di finanziamento hanno contribuito anche diversi business angels di spicco, tra cui Rodolphe Ardant, Guilhem Bellion, Steve Avani, Thibaud Elziere, Quentin Nickmans, Alexandre Berriche e Nico Rosberg.

