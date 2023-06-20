Hyperline is a 是SaaS计费和定价世界的新秀。该平台的主要重点是简单性和易用性，为软件即服务企业处理定价、计费和所有与收入有关的事情。由于它的无缝集成，公司可以立即开始计费，并根据不同的情况调整他们的计费策略--从自定义折扣和经常性订阅到基于使用的定价模式。

虽然市场上还有其他计费平台，如Recurly 和Chargebee ，都是该领域的知名企业，但这些复杂的收入管理解决方案可能不是最适合刚开始的小型SaaS初创企业。另一方面，一些企业选择为定价和计费开发内部解决方案；然而，在这个B2B软件和销售谈判实践快速发展的时代，错误可能会带来巨大的代价。

这就是Hyperline 的作用。针对小型SaaS企业的具体需求，该平台允许公司完全控制其收入管理。通过从他们的数据库中导入客户数据并配置定价规则，企业可以轻松地将Hyperline 与他们的CRM连接起来，并利用流行的支付供应商，如Stripe 或GoCardless 。

有了Hyperline ，发票的生成变得轻而易举，处理不同的增值税率，而不需要任何付费的附加要求--这是它区别于市场上一些竞争对手的特点。该平台在协调付款请求方面也很出色，可根据需要自动向客户的银行卡或银行账户收费。

此外，Hyperline ，提供了一个复杂的监控仪表板，便于跟踪支付状态和任何失败的交易。通过该仪表板，公司还可以轻松地执行其他与账单有关的行动。

这家初创公司最近筹集了440万美元（400万欧元）的资金，由Index Ventures 牵头，Kima Ventures 和Cocoa 参与。一些著名的商业天使，包括Rodolphe Ardant、Guilhem Bellion、Steve Avani、Thibaud Elziere、Quentin Nickmans、Alexandre Berriche和Nico Rosberg，也为该轮融资做出了贡献。

对于希望不用编码就能建立自己的软件的企业，可以考虑使用像AppMaster这样的平台，它提供了一个强大的no-code ，用于创建后台、网络和移动应用程序。该平台使客户能够直观地设计数据模型、业务逻辑和REST APIendpoints ，减少应用开发的时间和成本。