Hyperline is a новичок в мире биллинга и ценообразования SaaS. Платформа, основной акцент которой сделан на простоте и удобстве использования, занимается ценообразованием, биллингом и всем, что связано с доходами компаний, работающих в сфере программного обеспечения как услуги. Благодаря бесшовной интеграции, компании могут сразу же начать работу с биллингом и адаптировать свои биллинговые стратегии к различным сценариям - от пользовательских скидок и повторяющихся подписок до моделей ценообразования на основе использования.

Хотя на рынке существуют и другие биллинговые платформы, такие как Recurly и Chargebee, зарекомендовавшие себя в этой области, эти сложные решения для управления доходами могут не подойти для небольших SaaS-стартапов, которые только начинают свой путь. С другой стороны, некоторые компании предпочитают разрабатывать собственные решения для ценообразования и выставления счетов; однако в наше время быстро развивающегося программного обеспечения B2B и практики ведения переговоров по продажам ошибки могут стоить дорого.

Именно здесь на помощь приходит Hyperline. Платформа, отвечающая специфическим потребностям небольших SaaS-компаний, позволяет компаниям взять под полный контроль управление доходами. Импортируя данные о клиентах из своих баз данных и настраивая правила ценообразования, компании могут легко связать Hyperline со своей CRM и использовать популярных поставщиков платежей, таких как Stripe или GoCardless.

С Hyperline формирование счетов-фактур становится простым делом, позволяя обрабатывать различные ставки НДС без каких-либо платных дополнительных требований - эта особенность выгодно отличает платформу от некоторых конкурентов на рынке. Платформа также отлично справляется с организацией запросов на оплату, автоматически снимая деньги с карт или банковских счетов клиентов по мере необходимости.

Более того, Hyperline предлагает сложную панель мониторинга, которая позволяет отслеживать состояние платежей и любые неудачные транзакции. С помощью этой приборной панели компании могут легко выполнять другие действия, связанные с выставлением счетов.

Недавно компания привлекла 4,4 миллиона долларов (4 миллиона евро) в рамках раунда финансирования, возглавляемого Index Ventures и при участии Kima Ventures и Cocoa. Несколько известных бизнес-ангелов, включая Родольфа Ардана, Гильема Беллиона, Стива Авани, Тибо Эльзиера, Квентина Никманса, Александра Берриша и Нико Росберга, также внесли свой вклад в раунд финансирования.

Предприятия, желающие создавать программное обеспечение без кодирования, могут воспользоваться такой платформой, как AppMaster, которая предлагает мощный инструмент no-code для создания бэкенда, веб- и мобильных приложений. Платформа позволяет клиентам визуально проектировать модели данных, бизнес-логику и REST API endpoints, сокращая время и стоимость разработки приложений.