Hyperline is a kişidir. Basitlik ve kullanım kolaylığına odaklanan platform, hizmet olarak yazılım şirketleri için fiyatlandırma, faturalandırma ve gelirle ilgili her şeyi yönetir. Sorunsuz entegrasyonları sayesinde şirketler faturalandırmaya hemen başlayabilir ve faturalandırma stratejilerini özel indirimler ve yinelenen aboneliklerden kullanıma dayalı fiyatlandırma modellerine kadar farklı senaryolara uyarlayabilir.

Piyasada Recurly ve Chargebee gibi her ikisi de alanında köklü isimler olan başka faturalandırma platformları olsa da, bu karmaşık gelir yönetimi çözümleri, yolculuklarına yeni başlayan küçük SaaS girişimleri için en uygun olmayabilir. Öte yandan, bazı işletmeler fiyatlandırma ve faturalandırma için şirket içi çözümler geliştirmeyi tercih ediyor; ancak, hızla gelişen B2B yazılımı ve satış müzakeresi uygulamalarının çağı ve çağında, hatalar maliyetli olabilir.

İşte burada Hyperline devreye giriyor. Küçük SaaS işletmelerinin özel ihtiyaçlarını karşılayan platform, şirketlerin gelir yönetimlerinin tam kontrolünü ele geçirmelerine olanak tanıyor. İşletmeler, müşteri verilerini veritabanlarından içe aktararak ve fiyatlandırma kurallarını yapılandırarak Hyperline CRM'lerine kolayca bağlayabilir ve Stripe veya GoCardless gibi popüler ödeme sağlayıcılarından yararlanabilir.

Hyperline ile, herhangi bir ücretli eklenti gereksinimi olmadan farklı KDV oranlarını işleyerek fatura oluşturma çok kolay hale gelir - bu, onu pazardaki bazı rakiplerinden ayıran bir özelliktir. Platform ayrıca, müşterilerin kartlarını veya banka hesaplarını gerektiği gibi otomatik olarak ücretlendirerek ödeme isteklerini düzenlemede de başarılıdır.

Ayrıca Hyperline, ödeme durumlarının ve başarısız işlemlerin izlenmesini kolaylaştıran gelişmiş bir izleme panosu sunar. Pano aracılığıyla şirketler, faturalandırmayla ilgili diğer işlemleri de kolaylıkla gerçekleştirebilir.

Başlangıç, kısa bir süre önce Index Ventures liderliğinde ve Kima Ventures ve Cocoa katılımıyla 4,4 milyon $ (4 milyon €) fon sağladı. Aralarında Rodolphe Ardant, Guilhem Bellion, Steve Avani, Thibaud Elziere, Quentin Nickmans, Alexandre Berriche ve Nico Rosberg'in de bulunduğu birçok önde gelen iş meleği de finansman turuna katkıda bulundu.

Yazılımlarını kodlamadan oluşturmak isteyen işletmeler için, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için güçlü bir no-code araç sunan AppMaster gibi bir platform kullanmayı düşünün. Platform, müşterilerin veri modellerini, iş mantığını ve REST API endpoints görsel olarak tasarlamasını sağlayarak uygulama geliştirme süresini ve maliyetini azaltır.