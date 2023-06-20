Hyperline is a الوافد الجديد إلى عالم الفوترة والتسعير SaaS. من خلال تركيزها الأساسي على البساطة وسهولة الاستخدام ، تتعامل المنصة مع التسعير والفوترة وجميع الأشياء المتعلقة بالإيرادات لشركات البرمجيات كخدمة. بفضل تكاملها السلس ، يمكن للشركات البدء في الفوترة على الفور وتكييف استراتيجيات الفوترة الخاصة بها مع سيناريوهات مختلفة - من الخصومات المخصصة والاشتراكات المتكررة إلى نماذج التسعير القائمة على الاستخدام.

في حين أن هناك منصات فوترة أخرى في السوق ، مثل Recurly و Chargebee ، وكلاهما من الأسماء المعروفة في هذا المجال ، قد لا تكون حلول إدارة الإيرادات المعقدة هذه هي الأفضل للشركات الناشئة SaaS التي بدأت للتو رحلتهم. من ناحية أخرى ، تختار بعض الشركات تطوير حلول داخلية للتسعير والفواتير ؛ ومع ذلك ، في هذا العصر الذي يتسم بالتطور السريع لبرامج B2B وممارسات مفاوضات المبيعات ، يمكن أن تكون الأخطاء مكلفة.

هذا هو المكان الذي يأتي فيه Hyperline. تلبية للاحتياجات المحددة لشركات SaaS الصغيرة ، تسمح المنصة للشركات بالتحكم الكامل في إدارة إيراداتها. من خلال استيراد بيانات العملاء من قواعد البيانات الخاصة بهم وتكوين قواعد التسعير ، يمكن للشركات ربط Hyperline بسهولة مع CRM والاستفادة من مزودي الدفع المشهورين ، مثل Stripe أو GoCardless.

مع Hyperline ، يصبح إنشاء الفواتير أمرًا سهلاً ، حيث يتم التعامل مع معدلات ضريبة القيمة المضافة المختلفة دون أي متطلبات إضافية مدفوعة - وهي ميزة تميزه عن بعض المنافسين في السوق. تتفوق المنصة أيضًا في تنظيم طلبات الدفع ، وشحن بطاقات العملاء أو الحسابات المصرفية تلقائيًا حسب الحاجة.

علاوة على ذلك ، يوفر Hyperline لوحة تحكم متطورة للمراقبة تسهل تتبع حالات الدفع وأي معاملات فاشلة. من خلال لوحة القيادة ، يمكن للشركات أيضًا تنفيذ إجراءات أخرى متعلقة بالفوترة بسهولة.

جمعت الشركة الناشئة مؤخرًا جولة تمويل بقيمة 4.4 مليون دولار (4 ملايين يورو) ، بقيادة Index Ventures وبمشاركة Kima Ventures Cocoa. كما ساهم في جولة التمويل العديد من ملائكة الأعمال البارزين ، بما في ذلك رودولف أردانت ، وغيليم بيليون ، وستيف أفاني ، وتيبود إلزيير ، وكوينتين نيكمانز ، وألكسندر بيريش ، ونيكو روزبرغ.

بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى إنشاء برامجها بدون تشفير ، ففكر في استخدام نظام أساسي مثل AppMaster ، والذي يوفر أداة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوّال والخلفية. تتيح المنصة للعملاء تصميم نماذج البيانات ومنطق الأعمال endpoints REST API بشكل مرئي ، مما يقلل من وقت وتكلفة تطوير التطبيقات.