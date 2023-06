Hyperline is a recém-chegada ao mundo da faturação e fixação de preços SaaS. Com o seu foco principal na simplicidade e facilidade de utilização, a plataforma trata dos preços, da faturação e de tudo o que está relacionado com as receitas das empresas de software como serviço. Graças às suas integrações perfeitas, as empresas podem começar a faturar de imediato e adaptar as suas estratégias de faturação a diferentes cenários - desde descontos personalizados e subscrições recorrentes a modelos de preços baseados na utilização.

Embora existam outras plataformas de faturação no mercado, como Recurly e Chargebee, ambos nomes estabelecidos na área, estas soluções complexas de gestão de receitas podem não ser as mais adequadas para pequenas empresas de SaaS que estão apenas a começar a sua jornada. Por outro lado, algumas empresas optam por desenvolver soluções internas para fixação de preços e faturação; no entanto, nos dias de hoje, com a rápida evolução do software B2B e das práticas de negociação de vendas, os erros podem sair caros.

É aqui que entra o Hyperline. Respondendo às necessidades específicas das pequenas empresas de SaaS, a plataforma permite que as empresas assumam o controlo total da sua gestão de receitas. Ao importar dados de clientes das suas bases de dados e ao configurar regras de preços, as empresas podem facilmente ligar Hyperline ao seu CRM e tirar partido de fornecedores de pagamento populares, como Stripe ou GoCardless.

Com Hyperline, a geração de facturas torna-se muito fácil, tratando diferentes taxas de IVA sem qualquer requisito adicional pago - uma caraterística que a distingue de alguns concorrentes no mercado. A plataforma também se destaca na orquestração de pedidos de pagamento, cobrando automaticamente os cartões ou contas bancárias dos clientes, conforme necessário.

Além disso, Hyperline oferece um painel de controlo sofisticado que facilita o acompanhamento do estado dos pagamentos e de quaisquer transacções falhadas. Através do painel de controlo, as empresas podem também realizar facilmente outras acções relacionadas com a faturação.

A startup angariou recentemente uma ronda de financiamento de 4,4 milhões de dólares (4 milhões de euros), liderada por Index Ventures e com a participação de Kima Ventures e Cocoa. Vários business angels proeminentes, incluindo Rodolphe Ardant, Guilhem Bellion, Steve Avani, Thibaud Elziere, Quentin Nickmans, Alexandre Berriche e Nico Rosberg, também contribuíram para a ronda de financiamento.

