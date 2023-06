Hyperline is a nieuwkomer in de wereld van SaaS facturering en prijsbepaling. Met de nadruk op eenvoud en gebruiksgemak handelt het platform prijzen, facturering en alles wat met inkomsten te maken heeft af voor software-as-a-service bedrijven. Dankzij de naadloze integraties kunnen bedrijven meteen aan de slag met facturering en hun factureringsstrategieën aanpassen aan verschillende scenario's - van aangepaste kortingen en terugkerende abonnementen tot prijsmodellen op basis van gebruik.

Hoewel er andere factureringsplatforms op de markt zijn, zoals Recurly en Chargebee, beide gevestigde namen op dit gebied, zijn deze complexe oplossingen voor inkomstenbeheer misschien niet de beste keuze voor kleine SaaS-starters die net aan hun reis beginnen. Aan de andere kant kiezen sommige bedrijven ervoor om in-house oplossingen te ontwikkelen voor prijsstelling en facturering; in deze tijd van snel evoluerende B2B-software en verkooponderhandelingen kunnen fouten echter kostbaar zijn.

Dit is waar Hyperline om de hoek komt kijken. Het platform richt zich op de specifieke behoeften van kleine SaaS-bedrijven en stelt bedrijven in staat om hun inkomstenbeheer volledig in eigen hand te nemen. Door klantgegevens uit hun databases te importeren en prijsregels te configureren, kunnen bedrijven Hyperline eenvoudig verbinden met hun CRM en gebruikmaken van populaire betalingsproviders, zoals Stripe of GoCardless.

Met Hyperline wordt het genereren van facturen een fluitje van een cent, waarbij verschillende btw-tarieven kunnen worden verwerkt zonder dat hiervoor een betaalde add-on nodig is - een functie waarmee het zich onderscheidt van sommige concurrenten op de markt. Het platform blinkt ook uit in het orkestreren van betalingsverzoeken, waarbij de kaarten of bankrekeningen van klanten automatisch worden belast wanneer dat nodig is.

Bovendien biedt Hyperline een geavanceerd monitoring dashboard waarmee betalingsstatussen en mislukte transacties kunnen worden gevolgd. Via het dashboard kunnen bedrijven ook gemakkelijk andere factureringsgerelateerde acties uitvoeren.

De startup heeft onlangs een financieringsronde van $4,4 miljoen (€4 miljoen) opgehaald, geleid door Index Ventures en met deelname van Kima Ventures en Cocoa. Verschillende prominente business angels, waaronder Rodolphe Ardant, Guilhem Bellion, Steve Avani, Thibaud Elziere, Quentin Nickmans, Alexandre Berriche en Nico Rosberg, hebben ook bijgedragen aan de financieringsronde.

