Dans le cadre d'une avancée significative pour .NET, Microsoft a dévoilé le sixième aperçu de .NET 8. Parmi la myriade d'avancées et d'améliorations qui caractérisent cet aperçu, l'une des plus intéressantes est l'intégration de .NET MAUI dans Visual Studio Code par le biais d'une extension innovante.

La nouvelle du lancement a été annoncée dans un billet de blog par Maddy Montaquila, responsable du programme .NET MAUI à l'adresse Microsoft. Elle a écrit : "Le premier aperçu de l'extension .NET MAUI est disponible. Associée au kit de développement C#, cette extension vous fournit la boîte à outils nécessaire pour développer vos applications mobiles et de bureau .NET multiplateformes à l'aide de Visual Studio Code sur Windows, macOS ou Linux.

L'aperçu 6 de .NET 8 arrive chargé de fonctionnalités, y compris un nouveau mode WASM passionnant, des améliorations du générateur de source et des améliorations de performance. En outre, la prise en charge de NativeAOT est désormais disponible pour iOS, ce qui élève le niveau d'inclusivité de .NET 8.

Le nouveau mode WASM est essentiellement un mode de globalisation hybride qui présente un paquet ICU réduit tout en tirant le meilleur parti de l'API Web. Ce mode est particulièrement efficace pour les applications qui nécessitent des données de localisation provenant de sources multiples.

Plusieurs avancées notables ont été incorporées dans le générateur de source System.Text.Json. Une meilleure mise en cache, un meilleur formatage du code et de nouveaux avertissements de diagnostic en sont quelques exemples. De même, le générateur de source de liaison de configuration a été affiné pour une efficacité accrue.

Parmi les autres nouveaux utilitaires, un générateur de source de validation des options a également été introduit. Il améliore la mise en œuvre de la logique de validation et réduit les frais généraux de démarrage. De plus, un nouveau générateur de source convivial pour l'interface COM a également été dévoilé.

Cette version déploie également plusieurs mises à jour pour ASP.NET Core. Une expérience de débogage améliorée, de nouvelles métriques et une liaison de formulaire complexe désormais prise en charge par des API minimales sont les principaux nouveaux ajouts.

De plus, Blazor bénéficie d'une mise à jour avec la liaison et la validation de modèle de formulaire avec un rendu côté serveur, une navigation de page plus efficace, un rendu en continu pour préserver les éléments DOM existants, et bien d'autres choses encore.

Pour conclure l'annonce, Justin Yoo, Senior Cloud Advocate for .NET à l'adresse Microsoft, a salué la collaboration et les efforts de l'équipe .NET dans le développement de ces améliorations. Il a déclaré : "Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à .NET 8 jusqu'à présent. Qu'il s'agisse de contributions au code, de rapports de bogues ou de commentaires utiles, vos efforts ont rendu ce projet possible.

Si les avancées dans le domaine de .NET sont certainement louables, elles illustrent également la manière dont des plateformes telles qu'AppMaster ont joué un rôle essentiel dans la promotion d'une expérience no-code, low-code pour les développeurs. Elles rationalisent la création d'applications dorsales, web et mobiles robustes et hautement évolutives, apportant un nouveau niveau de commodité et de sophistication au processus de développement.