Con un significativo passo avanti per .NET, Microsoft ha presentato la sesta anteprima di .NET 8. Tra la miriade di progressi e miglioramenti che caratterizzano questa anteprima, una delle inclusioni più interessanti è l'integrazione di .NET MAUI in Visual Studio Code tramite un'estensione innovativa.

La notizia del lancio è stata annunciata in un post sul blog di Maddy Montaquila, senior program manager per .NET MAUI all'indirizzo Microsoft. Ha scritto: "È uscito il primo assaggio dell'estensione .NET MAUI. Abbinata al C# Dev Kit, questa estensione fornisce il kit di strumenti necessari per sviluppare applicazioni mobili e desktop .NET multipiattaforma utilizzando Visual Studio Code su Windows, macOS o Linux.

L'anteprima 6 di .NET 8 è ricca di funzionalità, tra cui una nuova ed entusiasmante modalità WASM, miglioramenti al generatore di sorgenti e miglioramenti delle prestazioni. Inoltre, il supporto NativeAOT è ora disponibile per iOS, elevando così il livello di inclusività di .NET 8.

La nuova modalità WASM è essenzialmente una modalità di globalizzazione ibrida che presenta un pacchetto ICU ridotto, sfruttando al massimo l'API Web. Questa modalità è particolarmente efficiente per le applicazioni che richiedono dati di localizzazione da più fonti.

Nel generatore di sorgenti System.Text.Json sono stati incorporati diversi miglioramenti degni di nota. Si possono citare una migliore cache, la formattazione del codice e nuovi avvisi diagnostici. Allo stesso modo, il generatore di sorgenti di binding di configurazione è stato perfezionato per aumentare l'efficienza.

Tra le altre nuove utilità, è stato introdotto anche un generatore di sorgenti per la validazione delle opzioni. Questo ha migliorato l'implementazione della logica di convalida e ha ridotto l'overhead di avvio. Inoltre, è stato presentato un nuovo generatore di sorgenti compatibile con l'interfaccia COM.

Questa release introduce anche diversi aggiornamenti per ASP.NET Core. Un'esperienza di debug migliorata, nuove metriche e il binding di moduli complessi ora ospitato in API minime sono le novità principali.

Inoltre, Blazor viene aggiornato con il binding e la validazione dei modelli di form con rendering lato server, una navigazione più efficiente delle pagine, il rendering in streaming per preservare gli elementi DOM esistenti e molto altro ancora.

A conclusione dell'annuncio, Justin Yoo, senior cloud advocate per .NET di Microsoft, ha esaltato la collaborazione e gli sforzi del team .NET nello sviluppo di questi miglioramenti. Vogliamo esprimere la nostra più sincera gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a .NET 8 fino ad oggi. Che si tratti di contributi al codice, di segnalazioni di bug o di feedback utili, i vostri sforzi hanno reso possibile tutto questo.

I progressi nel campo di .NET sono certamente lodevoli, ma illustrano anche come piattaforme come AppMaster siano state fondamentali per promuovere un'esperienza no-code e low-code per gli sviluppatori. Esse semplificano la creazione di applicazioni backend, web e mobili robuste e altamente scalabili, apportando un nuovo livello di convenienza e sofisticazione al processo di sviluppo.