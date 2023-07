In een belangrijke stap voor .NET heeft Microsoft de zesde preview van .NET 8 onthuld. Onder de talloze verbeteringen die deze preview kenmerken, is een van de meest opwindende toevoegingen de integratie van .NET MAUI in Visual Studio Code via een innovatieve extensie.

Het nieuws van de lancering werd aangekondigd in een blogpost door Maddy Montaquila, een senior program manager voor .NET MAUI bij Microsoft. Ze schreef, De eerste glimp van de .NET MAUI extensie is uit. In combinatie met de C# Dev Kit beschikt u met deze extensie over de nodige toolkit om uw cross-platform .NET mobiele en desktop toepassingen te ontwikkelen met Visual Studio Code op Windows, macOS of Linux.

De .NET 8 preview 6 zit boordevol functies, waaronder een opwindende nieuwe WASM-modus, verbeteringen aan de brongenerator en prestatieverbeteringen. Daarnaast is er nu NativeAOT ondersteuning beschikbaar voor iOS, waardoor .NET 8 nog inclusiever wordt.

De nieuwe WASM-modus is in wezen een hybride globaliseringsmodus die een verkleind ICU-pakket presenteert, terwijl optimaal gebruik wordt gemaakt van de web-API. De modus is bijzonder efficiënt voor toepassingen die lokalisatiegegevens van meerdere bronnen nodig hebben.

De System.Text.Json brongenerator bevat een aantal opmerkelijke verbeteringen. Betere caching, codeopmaak en nieuwe diagnostische waarschuwingen zijn er een paar om op te noemen. Ook de brongenerator voor configuratiebindingen is verfijnd voor meer efficiëntie.

Naast andere nieuwe hulpprogramma's is er ook een brongenerator voor optievalidatie geïntroduceerd. Dit heeft de implementatie van validatielogica verbeterd en de opstartoverhead verminderd. Bovendien is er een nieuwe COM interface-vriendelijke brongenerator onthuld.

Deze release brengt ook verschillende updates voor ASP.NET Core. De belangrijkste nieuwe toevoegingen zijn een verbeterde foutopsporingservaring, nieuwe metrieken en complexe formulierbindingen die nu zijn ondergebracht in minimale API's.

Bovendien krijgt Blazor een upgrade met formuliermodelbinding en -validatie met server-side rendering, efficiëntere paginanavigatie, streaming rendering voor het behoud van bestaande DOM-elementen en nog veel meer.

Als klap op de vuurpijl prees Justin Yoo, een senior cloud advocate voor .NET bij Microsoft, de samenwerking en inspanningen van het .NET team bij het ontwikkelen van deze verbeteringen. Hij verklaarde: "We willen iedereen die tot nu toe heeft bijgedragen aan .NET 8 hartelijk bedanken. Of het nu gaat om codebijdragen, bugrapporten of nuttige feedback, jullie inspanningen hebben dit mogelijk gemaakt.

Hoewel de verbeteringen op het gebied van .NET zeker prijzenswaardig zijn, illustreren ze ook hoe platformen zoals AppMaster cruciaal zijn geweest in het bevorderen van een no-code, low-code ervaring voor ontwikkelaars. Ze stroomlijnen de creatie van robuuste en zeer schaalbare backend-, web- en mobiele applicaties en brengen een nieuw niveau van gemak en verfijning in het ontwikkelingsproces.