Компания Microsoft представила шестую предварительную версию .NET 8, что является значительным шагом вперед в развитии .NET. Среди огромного количества усовершенствований и улучшений, которыми характеризуется эта предварительная версия, одним из наиболее интересных является интеграция .NET MAUI в Visual Studio Code с помощью инновационного расширения.

Новость о запуске была опубликована в блоге Мэдди Монтакила, старшего менеджера программы .NET MAUI на сайте Microsoft. Она написала: "Появился первый проблеск расширения .NET MAUI. В сочетании с C# Dev Kit это расширение предоставляет необходимый набор инструментов для разработки кроссплатформенных мобильных и настольных приложений .NET с помощью Visual Studio Code под Windows, macOS или Linux.

Расширение .NET 8 preview 6 обладает большим количеством возможностей, включая новый режим WASM, усовершенствования генератора исходных текстов и повышение производительности. Кроме того, появилась поддержка NativeAOT для iOS, что повышает уровень инклюзивности .NET 8.

Новый режим WASM - это, по сути, режим гибридной глобализации, представляющий собой уменьшенный ICU-пакет с максимальным использованием Web API. Этот режим особенно эффективен для приложений, которым требуются данные о локализации из нескольких источников.

В генераторе исходных текстов System.Text.Json реализовано несколько важных усовершенствований. Среди них можно отметить улучшенное кэширование, форматирование кода и новые диагностические предупреждения. Аналогичным образом была повышена эффективность работы генератора исходных текстов привязки конфигурации.

Среди других новых утилит появился генератор исходных текстов для проверки опций. Это позволило улучшить реализацию логики проверки и снизить накладные расходы при запуске. Кроме того, был представлен новый генератор исходных текстов с поддержкой COM-интерфейса.

В этом выпуске также представлено несколько обновлений для ASP.NET Core. Ключевыми нововведениями стали улучшенная отладка, новые метрики, а также привязка сложных форм к минимальным API.

Кроме того, Blazor получил обновление, включающее привязку и валидацию моделей форм с рендерингом на стороне сервера, более эффективную навигацию по странице, потоковый рендеринг с сохранением существующих элементов DOM и многое другое.

Завершая анонс, Джастин Ю (Justin Yoo), старший специалист по облачным технологиям .NET в компании Microsoft, высоко оценил сотрудничество и усилия команды разработчиков .NET при разработке этих улучшений. Он заявил: "Мы хотим выразить искреннюю благодарность всем, кто внес свой вклад в разработку .NET 8 на данный момент. Вклады в код, сообщения об ошибках или полезные отзывы - все это стало возможным благодаря вашим усилиям.

Достижения в области .NET, безусловно, достойны похвалы, но они также иллюстрируют, что такие платформы, как AppMaster, играют ключевую роль в продвижении no-code, low-code для разработчиков. Они упрощают создание надежных и высокомасштабируемых внутренних, веб- и мобильных приложений, привнося в процесс разработки новый уровень удобства и изысканности.