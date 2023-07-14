في خطوة مهمة لـ .NET ، كشفت Microsoft النقاب عن المعاينة السادسة لـ .NET 8. من بين التطورات والتحسينات التي لا تعد ولا تحصى التي تميز هذه المعاينة ، أحد أكثر الإضافات إثارة هو دمج .NET MAUI في Visual Studio Code عبر امتداد مبتكر .

تم الإعلان عن خبر الإطلاق في منشور مدونة بواسطة Maddy Montaquila ، كبير مديري البرامج لـ .NET MAUI في Microsoft. كتبت ، لقد خرجت اللمحة الأولى عن امتداد .NET MAUI. إلى جانب C # Dev Kit ، يزودك هذا الامتداد بمجموعة الأدوات اللازمة لتطوير تطبيقات .NET للجوال وسطح المكتب عبر الأنظمة الأساسية باستخدام Visual Studio Code على Windows أو macOS أو Linux.

تصل معاينة .NET 8 6 محملة بالميزات ، بما في ذلك وضع WASM الجديد المثير ، وتحسينات مولد المصدر ، وتحسينات الأداء. بالإضافة إلى ذلك ، يتوفر دعم NativeAOT الآن لنظام iOS ، وبالتالي رفع مستوى شمولية .NET 8.

وضع WASM الجديد هو في الأساس وضع العولمة المختلط الذي يقدم حزمة وحدة العناية المركزة المصغرة مع تحقيق أقصى استفادة من واجهة برمجة تطبيقات الويب. يعتبر الوضع فعالاً بشكل خاص للتطبيقات التي تتطلب بيانات الترجمة من مصادر متعددة.

تم دمج العديد من التطورات الجديرة بالملاحظة في مولد مصدر System.Text.Json. من الأمثلة القليلة التي يجب ذكرها التخزين المؤقت الأفضل وتنسيق التعليمات البرمجية والتحذيرات التشخيصية الجديدة. وبالمثل ، تم ضبط مولد مصدر ربط التكوين بدقة لزيادة الكفاءة.

من بين المرافق الجديدة الأخرى ، تم تقديم مولد مصدر التحقق من صحة الخيارات أيضًا. أدى هذا إلى تحسين تنفيذ منطق التحقق وتقليل عبء بدء التشغيل. بالإضافة إلى ذلك ، تم الكشف عن مولد مصدر جديد سهل الاستخدام لواجهة COM.

يطرح هذا الإصدار أيضًا عدة تحديثات لـ ASP.NET Core. تعد تجربة تصحيح الأخطاء المحسّنة والمقاييس الجديدة وربط النموذج المعقد المتوفر الآن في الحد الأدنى من واجهات برمجة التطبيقات هي الإضافات الرئيسية الجديدة.

علاوة على ذلك ، يحصل Blazor على ترقية مع ربط نموذج النموذج والتحقق من صحته من خلال العرض من جانب الخادم ، وتنقل أكثر كفاءة في الصفحة ، وعرض دفق للحفاظ على عناصر DOM الموجودة ، وأكثر من ذلك بكثير.

في ختام هذا الإعلان ، قام جاستن يو ، أحد كبار المدافعين عن السحابة لـ .NET في Microsoft ، بتمجيد التعاون والمساعي التي يبذلها فريق .NET في تطوير هذه التحسينات. وصرح أننا نريد أن نعرب عن امتناننا العميق لكل من ساهم في .NET 8 حتى الآن. سواء من خلال مساهمات التعليمات البرمجية أو تقارير الأخطاء أو التعليقات المفيدة ، فإن جهودك جعلت هذا ممكنًا.

في حين أن التطورات في مجال .NET تستحق الثناء بالتأكيد ، إلا أنها توضح أيضًا كيف أن الأنظمة الأساسية مثل AppMaster كانت محورية في الترويج لتجربة no-code low-code للمطورين. فهي تعمل على تبسيط إنشاء خلفية قوية وقابلة للتطوير بدرجة كبيرة ، وتطبيقات الويب والجوال ، مما يوفر مستوى جديدًا من الراحة والتطور لعملية التطوير.