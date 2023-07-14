Microsoft 发布了.NET 8的第六个预览版，这是.NET的一次重大进步。在这个预览版的无数进步和改进中，最令人兴奋的是通过一个创新的扩展将.NET MAUI集成到Visual Studio Code中。

Microsoft.NET MAUI高级项目经理Maddy Montaquila在一篇博文中宣布了发布的消息。她写道：".NET MAUI扩展已初露端倪。该扩展与C#开发工具包（C# Dev Kit）相结合，为您在Windows、macOS或Linux上使用Visual Studio Code开发跨平台.NET移动和桌面应用程序提供了必要的工具包。

.NET8预览版6具有丰富的功能，包括令人兴奋的新WASM模式、源代码生成器增强功能和性能改进。此外，NativeAOT支持现在可用于iOS，从而提升了.NET 8的包容性水平。

新的WASM模式本质上是一种混合全球化模式，它在充分利用Web API的同时提供了一个缩小的ICU包。该模式对于需要从多个来源获取本地化数据的应用程序特别有效。

在System.Text.Json源生成器中融入了几项值得注意的进步。其中包括更好的缓存、代码格式化和新的诊断警告。同样，配置绑定源生成器也进行了微调，以提高效率。

在其他新工具中，还引入了选项验证源生成器。这改进了验证逻辑的实现，降低了启动开销。此外，还推出了新的COM界面友好型源生成器。

该版本还对ASP.NET Core进行了多项更新。增强的调试体验、新的度量标准以及复杂的表单绑定现在可以通过最小化的API来实现，这些都是主要的新增功能。

此外，Blazor还升级了表单模型绑定和服务器端渲染验证、更高效的页面导航、保留现有DOM元素的流式渲染等功能。

Microsoft ，.NET高级云倡导者Justin Yoo在发布会上总结了.NET团队在开发这些增强功能方面的合作和努力。他表示："我们要向迄今为止为.NET 8做出贡献的所有人表示衷心的感谢。无论是通过代码贡献、错误报告还是有用的反馈，你们的努力使这一切成为可能。

.NET领域的进步固然值得称赞，但它们也说明了AppMaster等平台是如何在促进开发人员的no-code 、low-code 体验方面发挥关键作用的。它们简化了强大且高度可扩展的后台、web和移动应用程序的创建，为开发过程带来了新的便利性和复杂性。