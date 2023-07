W znaczącym kroku dla .NET, Microsoft zaprezentował szósty podgląd .NET 8. Wśród niezliczonych postępów i ulepszeń charakteryzujących ten podgląd, jednym z najbardziej ekscytujących jest integracja .NET MAUI z Visual Studio Code za pośrednictwem innowacyjnego rozszerzenia.

Wiadomość o premierze została ogłoszona w poście na blogu przez Maddy Montaquila, starszego menedżera programu .NET MAUI na Microsoft. Napisała ona: Pierwsze spojrzenie na rozszerzenie .NET MAUI jest już dostępne. W połączeniu z C# Dev Kit, rozszerzenie to zapewnia niezbędny zestaw narzędzi do tworzenia wieloplatformowych aplikacji mobilnych i desktopowych .NET przy użyciu Visual Studio Code w systemach Windows, macOS lub Linux.

Wersja zapoznawcza .NET 8 6 zawiera wiele funkcji, w tym ekscytujący nowy tryb WASM, ulepszenia generatora źródeł i ulepszenia wydajności. Dodatkowo, obsługa NativeAOT jest teraz dostępna dla iOS, podnosząc tym samym poziom inkluzywności .NET 8.

Nowy tryb WASM jest zasadniczo hybrydowym trybem globalizacji, który prezentuje zmniejszony pakiet ICU, jednocześnie w pełni wykorzystując Web API. Tryb ten jest szczególnie wydajny w przypadku aplikacji, które wymagają danych lokalizacyjnych z wielu źródeł.

W generatorze źródeł System.Text.Json wprowadzono kilka godnych uwagi ulepszeń. Lepsze buforowanie, formatowanie kodu i nowe ostrzeżenia diagnostyczne to tylko kilka z nich. Podobnie, generator źródła wiązania konfiguracji został dopracowany pod kątem zwiększonej wydajności.

Wśród innych nowych narzędzi wprowadzono również generator źródeł walidacji opcji. Poprawiło to implementację logiki walidacji i zmniejszyło narzut związany z uruchamianiem. Ponadto zaprezentowano nowy, przyjazny dla interfejsu COM generator źródeł.

W tej wersji wprowadzono również kilka aktualizacji ASP.NET Core. Ulepszone doświadczenie debugowania, nowe metryki i złożone wiązanie formularzy teraz uwzględnione w minimalnych interfejsach API to kluczowe nowe dodatki.

Co więcej, Blazor otrzymuje aktualizację z wiązaniem modelu formularza i walidacją z renderowaniem po stronie serwera, bardziej wydajną nawigacją po stronie, renderowaniem strumieniowym w celu zachowania istniejących elementów DOM i wiele więcej.

Podsumowując ogłoszenie, Justin Yoo, starszy zwolennik chmury dla .NET w Microsoft, pochwalił współpracę i wysiłki zespołu .NET w opracowywaniu tych ulepszeń. Stwierdził: "Chcemy wyrazić naszą szczerą wdzięczność wszystkim, którzy do tej pory przyczynili się do powstania .NET 8. Niezależnie od tego, czy chodzi o wkład w kod, raporty o błędach czy przydatne informacje zwrotne, wasze wysiłki sprawiły, że stało się to możliwe.

Podczas gdy postępy w dziedzinie .NET są z pewnością godne pochwały, ilustrują one również, w jaki sposób platformy takie jak AppMaster odegrały kluczową rolę w promowaniu no-code, low-code doświadczenia dla programistów. Usprawniają one tworzenie solidnych i wysoce skalowalnych aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, wprowadzając nowy poziom wygody i zaawansowania do procesu rozwoju.